“Chile” se aventura como productor musical y lanza una nueva canción llamada “Morenito”

José Eduardo Miranda Romo, mejor conocido por su nombre artístico “Chile” lanzó el día de hoy la canción “Morenito” junto con Mystic Natives y Aynes. Este nuevo sencillo es el inicio de una nueva etapa de “Chile” como productor musical. Es importante mencionar que en “Morenito”, Eduardo participó como escritor y productor junto con Mystic Natives. Como dato, la productora Holy Pig Records fue la encargada llevar a cabo el proyecto de este nuevo sencillo.

Acerca de esta canción, “Chile” invitó a sus seguidores a que le digan qué opinan de su nuevo sencillo. A lo que comentó por medio de historias de Instagram: “Por fin está fuera Morenito, esta canción que hice con Mystic Natives que es un amigo de Aguascalientes y Aynes... Me gustaría mucho platicar con ustedes y que me den su opinión de la canción”. Por su parte, Aynes dijo por medio de su cuenta de Instagram que “estaba muy emocionada por el estreno de Morenito”.

El famoso DJ refuerza su carrera como productor musical

Es necesario señalar que esta no es la primera vez que “Chile” produce una canción, pues es que en 2021 este talentoso joven escribió, produjo e interpretó su sencillo llamado: ”I Got The”. Acerca de su carrera musical, fue en 2017 cuando “Chile” se adentró en el mundo del House y del Tech House. Por ello, en ese año decidió comenzar a ser DJ y ha firmado con sellos como No Preset y Candy Flip.

Desde ese entonces, “Chile” se ha enfocado en tocar su música en muchos festivales y clubs a lo largo de la República Mexicana. “Medusa”, “Lacandonia”, “Guadua” son algunos de los eventos masivos en los cuales el DJ se ha presentado. Esta vez con “Morenito”, el productor “Chile” quiso aventurarse a utilizar sonidos más Techno y con ello logró una canción que seguramente será todo un éxito. Finalmente, “Chile” también es conocido por formar parte del exitoso programa de televisión “Acapulco Shore” de MTV.