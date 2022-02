El cantautor Erik Alejandro Iglesias Rodríguez mejor conocido como Cimafunk estrenó su más reciente sencillo titulado ‘Háblame Bajito’ junto al colombiano Fonseca, y todo empezó con una amistad, que a las pocas horas derivó en una colaboración. Cabe recalcar, que en Cuba, cuando le quieres decir a alguien que hable un poco más despacio se dice ‘Háblame Bajito’ y de ahí nació el nombre del sencillo. Para este tema se mezclaron diferentes ritmos, primero surgió en la computadora y Fonseca le puso la guitarra. “Yo describiría la canción como alegre, sabrosa y rica”, agregó el cantautor.

Cimafunk. Cimafunk estrena ‘Háblame Bajito’ junto a Fonseca. / Foto: Cortesía

Añadiendo a lo anterior, Cimafunk reveló cuál fue su momento favorito de esta colaboración “Lo que me encantó de Fonseca fue su naturalidad, es muy humano y sencillo, me impactó cómo es que la música te lleva al mismo plano, Fonseca es un artista al cual conocen desde hace varios años y yo apenas estoy comenzando y ahora es como mi primo, tenemos una amistad y eso fue lo que más me gustó de él, hubo magia”.

Por otro lado, en 2021, estrenó su álbum ‘El Alimeto’ el cual incluye colaboraciones con George Clinton, CeeLo Green y Lupe Fiasco, en entrevista con Publimetro, Cimafunk, reveló cómo fue trabajar con Lupe Fiasco y agregó que hace dos años comenzó su carrera y trabajar con artistas de esa talla lo veía inalcanzable y que al intérprete de ‘The Show Goes On’ le gustó la canción y así se dio esa colaboración.

Asimismo, dicho álbum fue estrenado en pandemia y el usó ese tiempo para reflexionar y gozar el presente, añadió que también viajó mucho para grabar ese disco pero a la vez fue un poco agotador porque las calles y todos los lugares se encontraban vacíos pero así pudo conectar con la música.

Ve el video musical de ‘Háblame Bajito’ junto a Fonseca:

Por otro lado, Cimafunk tuvo la oportunidad de participar en la tan aclamada sección Tiny Desk Concert de NPR Music, ya que todo comenzó porque él tocó en un panel en Austin, Texas y gracias a eso se concretaron muchas cosas y distintas colaboraciones y más personas pudieron conocer su música “Yo siento que la clave, es que yo transmito mi música con alegría y eso hace que la gente se conecte, lo que más me gusta de hacer música es cómo se crea un ritmo, es algo muy tuyo, es mi bebé”.

“Mi estilo es música afrocubana, que está concetada con todas la raíces latinas y africanas, yo me defino así, la música es una sóla cosa y se puede gozar, me gusta esa sensación, la música es para compartir”, agregó el cantautor al ser cuestionado sobre su estilo musical.

Para 2022, tiene varios planes, entre ellos, visitar la Ciudad de México el 17 de marzo para presentarse junto a Fonseca en el Auditorio Nacional, ya que nunca ha tocado en vivo en tierras mexicanas, aunque la ha visitado en diversas ocasiones.

“El nombre Cimafunk nació de la palabra cimarrón, que son los negros que escapaban, en el tiempo de esclavitud en Cuba y algunos escapaban y se iban a los montes y crearon una comunidad que se llama ‘palenque’ y yo vengo de ahí y ‘funk’ viene del género musical porque es toda la ascendencia afroamericana y es muy parecido a eso”, agregó el intérprete de ‘La Noche’.

Escucha ‘Háblame Bajito’ de Cimafunk en colaboración con Fonseca en Spotify:

