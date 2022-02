Premios Oscar 2022: Exigirán certificado de vacunación a nominados e invitados omitiendo presentadores

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha anunciado las medidas sanitarias que adoptará para los Oscar 2022. Los nominados e invitados que acudan a la ceremonia, que tendrá lugar el 27 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles, tendrán que presentar un certificado de vacunación contra la COVID-19 y al presentar al menos dos pruebas PCR negativas.

Según informa The New York Times, estos requisitos se aplicarán para nominados a los premios y para sus acompañantes e invitados, pero no para todos los asistentes a la gala. Por su parte, los presentadores y aquellos artistas que actúan en la ceremonia no estarán obligados a presentar el certificado de vacunación, pero serán sometidos a pruebas «rigurosas».

Una fuente explicó a The New York Times que la decisión de no exigir prueba de vacunación para presentadores e artistas se enmarca en el acuerdo de regreso al trabajo entre la Alianza de Productores de Cine y Televisión y los sindicatos. Este acuerdo brinda a las productoras la opción de exigir la vacunación a los equipos de producción y a aquellos que trabajan cerca de los actores, pero no es un requisito obligatorio.

Este año el Dolby Theater acogerá a un total 2 mil 500 nominados e invitados, una cifra menor respecto a los habituales 3 mil 300 asistentes. Según The Times, los invitados y nominados sentados en las zonas de la orquesta y el parterre no estarán obligados a usar mascarilla. Sin embargo, aquellos sentados en el entresuelo probablemente tendrán que usar mascarilla debido a la escasa distancia entre asientos.

Cabe destacar que, por el momento, en Los Ángeles es obligatorio el uso de mascarilla en interiores. Aunque se espera que la medida sea eliminada en marzo, aún no está claro si ocurrirá antes de la ceremonia.

Las actrices Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes serán las encargadas de ejercer como conductoras de la 94.ª edición de los premios de la Academia de Hollywood, una gala que tendrá lugar el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y en la que el público podrá elegir a través de Twitter su película y su escena favorita del año.

‘El poder del perro’, la aplaudida película de Jane Campion, se posiciona como favorita de cara a los Oscar 2022 con 12 nominaciones. Le sigue ‘Dune’, la épica de ciencia ficción de Denis Villeneuve, con 10 candidaturas, y ‘Belfast’, el filme dirigido por Kenneth Branagh, y ‘West Side Story’, la nueva versión del musical dirigida por Steven Spielberg, ambas con siete nominaciones.

La 94.ª edición de los Oscar cuenta con diez títulos entre los nominados a mejor película del año: ‘Belfast’, ‘CODA’, ‘No mires arriba’, ‘Drive My Car’, ‘Dune’, ‘El método Williams, ‘Licorice Pizza’, ‘El poder del perro’, ‘West Side Story’ y ‘El callejón de las almas perdidas’.

La ceremonia contará con una importante presencia española con cuatro artistas entre los nominados: Penélope Cruz, que opta al premio a la mejor actriz por ‘Madres paralelas’; Javier Bardem, nominado al premio al mejor actor por ‘Ser los Ricardo’; Alberto Iglesias, candidato al Oscar a la mejor banda sonora por ‘Madres paralelas’; y Alberto Mielgo director de ‘El limpiaparabrisas’, nominado al mejor cortometraje de animación.

