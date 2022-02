MasterChef Junior 2022: quién es Franco Noriega, el chef que se une al reality

Los fogones de la cocina de Mastechef Junior 2022 están listos para preparar las más deliciosas recetas de esta nueva edición. El programa culinario estrena este 25 febrero con varias sorpresas, incluyendo la participación del chef peruano Franco Noriega quien se sumará al jurado.

En las redes sociales muchos enloquecen no solo por sus preparaciones culinarias, si no también por el atractivo físico del experto, quien incluso ha llegado a cocinar sin camisa y mostrando sus atributos. Su pasión por la cocina fue heredada por la familia dedicada a la gastronomía y al negocio hotelero en su país natal.

Noriega además cuenta con estudios de canto y actuación realizados en Nueva York. “Es una de mis primeras pasiones, una de las razones por las que salí de Perú. Dos años después, caminando por las calles me descubren como modelo, sucedió de la nada, fue realmente un golpe de suerte”, dijo su primer encuentro con el fotógrafo de moda Mario Testino.

Pese a destacar en su faceta de modelo como imagen de firmas importantes como Dolce Gabbana y Calvin Clain, el peruano continuó con su pasión culinaria. Cuenta con su propio restaurante en Nueva York con un menú que destaca la comida peruana orgánica. “Yo llegué al tope del modelaje muy rápido, me di cuenta de que el techo era muy corto, había hecho todas estas marcas increíbles pero más allá de eso no había mucho por hacer, es ahí donde decido qué es lo que sé hacer, pensé en la cadena de restaurantes que tienen mis padres , yo siempre he estado expuesto al mundo de la gastronomía. Es así como decido ingresar a la escuela de cocina siempre con la idea de abrir el restaurante después de graduarme.. fue un éxito”.

Noriega se expresó emocionado sobre su llegada al programa culinario Mastechef Junior. En un mensaje en las redes sociales escribió: “Estoy súper agradecido y emocionado que con esta gran oportunidad. Llevamos solo unos pocos días desde que empezamos a grabar y no se imaginan todo lo que estoy aprendiendo de estos niños (y futuros chefs de #Mexico). Próximamente junto a mis compañeros @bettyvazquezchef @joseracastillo y @oficial.tatiana estaremos brindándoles todo nuestro apoyo para transformarlos en líderes. Esta edición de #masterchefjr espero poder ser ese mentor que está para guiarlos en los momentos difíciles y celebrarlos cada vez que tengan un logro”.

En esta nueva edición también se incorporará German Montero Jr., hijo del cantante ganador de la temporada anterior de Celebrity. En el programa de TV Azteca, Montero se destacó junto a otras personalidades de la farándula como Paty Navidad, Laura Zapata y “La Choco”. “Germancito” puso ayudar a su padre en algunas de las presentacuones, por lo que muchos pudieron verlo en la versión infantil.

“Habrán muchas cosas, así que estén al pendientes porque se viene una temporada muy divertida, muy diferente, la creatividad de los niños de ahora es muy diferente con esto de la tecnología”, expresó la ganadora de la primera temporada de Masterchef Junior, Alana, según citó El Heraldo de México.