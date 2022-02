José Eduardo Derbez opina sobre los bailes en TikTok de Victoria Ruffo

“Soy malísima”. Así habló la actriz Victoria Ruffo sobre su talento para el baile y el éxito inesperado de sus coreografías en la plataforma de videos TikTok. Pese a reconocer la falta de ritmo o de coordinación, la actriz ha sorprendido al público con sus grabaciones, sobre los cuales también opinó su hijo, José Eduardo Derbez.

El también hijo de Eugenio Derbez fue consultado sobre los divertidos videos virales de su madre junto a amistades y compañeras de la telenovela Corona de lágrimas, próxima a estrenarse. “Siempre he sabido que no sé bailar nada, y mi mamá tampoco, pero el chiste es burlarnos, divertirnos y reír”, exclamó el también actor sobre la posibilidad de participar en uno de los videos.

Victoria Ruffo causó sensación e incluso inspiró varios memes en las redes sociales luego de compartir sus divertidas coreografías junto a África Zabala, Raquel Garza, Geraldine Bazán y una de sus mejores amistades, la actriz Maribel Guardia. “Ya pero “los bailecitos de Victoria” AAAAAA”, “Victoria me representa” y “Qué lindo es verte divertite, tu felicidad es la mia!”, le escribieron en sus redes sociales.

El éxito de sus videos ha tomando por sorpresa a la Reina de las telenovelas, quien fu emodesta y admitió su poco talento para el baile. “Yo digo que tengo el ritmo en las orejas. Me gustaría bailar padrísimo, bien, y llevar una coordinación pero me cuesta muchísimo trabajo, o hago lo de arriba o lo de abajo, no hay forma”, dijo entre risas la famosa entrevistada por Javier Posa.

Victoria Ruffo ha causado furos con loso bailes y los movimientos peculiares que hacer reír a los admiradores. Ha sido tal su éxito que muchos consideran podría destronar a la también actriz Érika Buenfil quien se considera “la reina del TikTok” debido a los videos cómicos que comenzó a compartir durante el confinamiento por la pandemia.

“¿Miedo de qué, por qué? Dejen de meter cizaña... yo tengo 15 millones de seguidores, que le echen ganas”, contestó la actriz al ser consultada por la competencia de Ruffo. Luego aseguró estar dispuesta a colaborar con Victoria e incluso participar en uno de sus videos. “Yo disfruto mucho la plataforma, es parte de lo que yo juego con el TikTok, yo lo disfruto y en ningún momento pienso que le voy a ganar la partida a nadie ni aventarle codazos a nadie. En esta carrera hay para todos”.

El éxito de Buenfil en la plataforma TikTok también le tomó por sorpresa. Comenzó como una forma de distraerse durante el confinamiento de la pandemia, ya que su idea era publicar videos de sus mejores recetas. Con la ayuda de su hijo adolescente fue conociendo y aprendiendo sobre Youtube y TikTok, donde sus publicaciones le han valido elogios y el cariño del público.