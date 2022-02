Lo que dijo Lorenzo Méndez sobre Chiquis Rivera y la depresión que sufrió

Chiquis Rivera está promocionando el lanzamiento oficial de su tercer manuscrito, llamado Unstoppable. En esta nueva entrega la cantante y empresaria sigue destapando sus más íntimos secretos.

En el libro, la hija de la fallecida de ‘Diva de la banda’ Jenni Rivera, revela cómo fue su relación sentimental con su exesposo Lorenzo Méndez. Detallando cuáles fueron los motivos que los llevó al divorcio, en el año 2020.

Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera

“Le mando mucho”

Rivera relata en el libro que dudó si casarse o no con Méndez y que su matrimonio fue una etapa muy dura para ella: “Fue muy difícil no decir nada y fue sanador irlo escribiendo. Escribí ‘Invencible’ para ayudar a las mujeres que están pasando por lo mismo y a la gente que puede reconocer la situación de abuso en gente cercana. Es un libro para las víctimas de violencia doméstica”, dijo en la presentación del libro.

Lorenzo conversó sobre estas declaraciones en Telemundo, asegurando que el tiene la conciencia tranquila y que “perdonó” a su exesposa. “Mi corazón está limpio, mi conciencia está cien por ciento limpia y le mando mucho, mucho amor, la verdad; y la perdono, la perdono en verdad, qué bueno que ahorita esté feliz”, explicó.

“Las cosas pasan por algo y esa página ya se cerró, de mi vida ya se cerró esa página, y puedes buscar cualquier entrevista, nunca he hablado mal de ella”, comentó en entrevista para la cadena Telemundo.

“La depresión es muy fuerte y no se lo deseo a nadie”

Además, indicó que no va a leer Invencible, debido a que esta no cuenta “su versión de la historia”: “Yo no he leído el libro ni pienso realmente leerlo, pero pienso que en cada historia hay dos partes, cada persona tiene su versión, yo tengo mi verdad y ella su verdad’', reveló.

Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera

Con respecto a su vida personal, el cantante confesó que participar en reality Así se baila lo ayudó a estar mejor anímicamente, pues es lo que quería, enfocarse en su salud y su bienestar, para superar su depresión.

“Ahorita me siento super bien, saludable, mi salud mental está en otro nivel, el show de Así se baila me ayudó muchísimo para saber dónde estaba Lorenzo Méndez en su vida y ¿quién soy, y que es lo que realmente importa en esta vida. La depresión es muy fuerte y no se lo deseo a nadie, y a veces por esas cosas empiezas a lastimar a la gente que más quieres y más amas, porque si no te amas tú mismo, ¿cómo vas a amar a otras personas?”, mencionó.