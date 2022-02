Lyn May y sus romances con estos grandes artistas fallecidos

Lyn May es conocida por ser directa y no guardarse nada, así sean detalles de su íntimidad. Como ya lo ha hecho contando la relación que tuvo con el fallecido Juan Gabriel, ahora lo hizo al revelar los encuentros ocasionales que tuvo con Tin Tan y, recientemente, con Vicente Fernández.

La vedette Lyn May ha compartido, en varias entrevistas, detalles de los amoríos que ha mantenido con personajes que van desde la política hasta el medio artístico. Y ha recordado detalles sobre cómo fue haber estado involucrada con estos famosos.

Lyn May

“No sabía nada de mover la lengua”

May estuvo como invitada en el programa De primera mano, y como ya ha contado en varias ocasiones, recordó cuando conoció ‘al Divo de Juárez’ en un centro nocturno de Jalisco conocido como El Sarape.

Infante le preguntó: “¿Era buen amante Juan Gabriel?”, y la vedette sí contestó: “Era buen amante, bueno, le enseñé yo, mi amor. Todo le enseñé yo, él no sabía nada, era un chamaco. Él sabía de canciones y eso, pero no sabía nada de mover la lengua”, dijo Lyn.

“Era un muy buen amante”

“Cuando yo me vestía él me agarraba las piernas. Yo creo que lo hacía porque él quería tener las piernas así”. T dijo que a Juanga “sí se le llegaba alborotar ‘el pajarito’ cuando me agarraba. Vivía conmigo, se acostaba conmigo, era lógico”.

También, en el programa Suelta la sopa, May contó detalles íntimos de cómo era el famoso comediante Tin Tan, en la cama. “Era un poquito brusco para hacer el sexo, pero era el único defecto que yo le vía. Era un señorón”, dijo. Y entre risas confesó qué: «Me dejaba toda moreteada y era como un tigre. Ya cuando llega el orgasmo, pues ya se te olvida, pero al rato te ves y dices ‘Órale’, pero era un muy buen amante”, admitió.

Sobre Vicente Fernández también habló poco después de su muerte, y aseguró que él hasta se peleó por ella, aunque indicó que no daría muchos detalles por respeto a su familia. Además, la artista dijo sin pelos en la lengua, que don Chente era “ojo alegre”.

“Era ojo alegre”

“Tuvimos una relación, pero te digo, por respeto no puedo decir nada. Yo creo que todos sabíamos que era ojo alegre y que teníamos relaciones, con algunas compañeras, no solamente yo, y trabajando juntos, imagínate”, confesó.

Hay que recordar que Fernández y May trabajaron juntos en el Teatro Blanquita, y fue en ese entonces que entre ambos surgió algo más que una amistad, a pesar de que estaban casados, según May. En el programa De primera mano la vedette dijo que su esposo se habría ido a las manos con ‘el Charro de Huentitán’ porque este los habría encontrado en una situación comprometedora.

“Yo estaba casada y él me abrazó, como no se dio cuenta de que venía mi esposo, atrás de mí, estuvo muy fuerte la pelea entre ellos, a golpes por mí”, señaló. May dijo que su pareja los encontró besándose y por eso, “estuvieron peleando mucho tiempo hasta que mi hermano los separó”, y agregó que recuerda al cantante como, “un hombre dulce, una persona cariñosa, una persona que me quiso y una persona que es el ídolo de todo el mundo, que dejó canciones, que dejó un legado hermoso, que todo el mundo lo queremos y lo vamos a extrañar mucho”.