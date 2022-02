Alexa Demie habló sobre filmar esa escena “traumática” de “Euphoria”

Después de que el episodio cinco de la segunda temporada de “Euphoria” revelara que Cassie (Sydney Sweeney) se había estado acostando en secreto con el exnovio de su mejor amiga Maddy (Alexa Demie), muchas personas pensaron que el programa se dirigía hacia un gran enfrentamiento entre los ahora enemigos mortales.

Por desgracia, ese no es el enfrentamiento que los espectadores recibieron en el sexto episodio. En cambio, la gran batalla real ocurrió entre Maddy y dicho ex, Nate (Jacob Elordi), quien se presentó en la casa de Maddy para jugar un juego aterrador de ruleta rusa, mientras amenazaba con pegarse un tiro en la cabeza si Maddy no devolvía un disco que presentaba algunas imágenes incriminatorias de su padre.

La secuencia extendida es escalofriante en su intensidad, con Elordi, y especialmente Demie, actuando extraordinariamente para crear el ambiente adecuado. Ambos actores claramente pasaron a un lugar oscuro en este momento, por lo que no sorprende que la escena haya sido una de las más difíciles de filmar para ellos hasta la fecha.

Alexa Demie asumió el reto de la escena para “Euphoria”

“No fue una escena fácil de filmar”, dijo Demie sobre su experiencia con la escena en el segmento “Enter Euphoria” del episodio. “Realmente, es traumático entrar a tu habitación y alguien a quien amas, y que creías que te amaba, está sentado allí amenazándote con un arma”.

La actriz amplió esos pensamientos en una entrevista reciente con Entertainment Weekly, donde estuvo de acuerdo en que esta era la escena más difícil que había tenido que filmar hasta ahora. “Fue una escena increíblemente difícil no solo por el arma en mi cabeza, sino porque fue coreografiada de una manera muy específica”, dijo, señalando que con todos los movimientos precisos de la cámara, la escena tardó dos días en terminar de filmarse.

“Es una escena tan intensa que cuando no estás filmando... como actor, solo tienes que tratar de permanecer en tu propio mundo”, dijo sobre la mentalidad en la que tuvo que entrar para reflejar adecuadamente el miedo de Maddy en ese momento. “Definitivamente no soy el tipo de actriz que puede romper una escena como esa y empezar a reír y bromear”.