Tras el anuncio publicado el pasado 12 de febrero, en el cual Belinda y Christian Nodal informaban que habían puesto fin a su relación y por ende a su compromiso, se comenzó a especular la verdadera razón por la cual terminaron y muchos medios revelaron que había sido debido a que la intérprete de ‘Sapito’ le pidió dinero prestado a su ex pareja, para así saldar sus deudas.

Sin embargo, hasta este momento, no se ha dado a conocer la causa real por la cual se dio el rompimiento, y ambos se limitaron a desearle lo mejor al otro y pidieron respeto por parte de los medios de comunicación.

Belinda estrena canción ¿Dedicada a Christian Nodal?

Pero el pasado 19 de febrero, varios días después de anunciar su ruptura, Belinda compartió una nueva canción, la cual lleva por nombre Mentiras “Cabron” y la publicó en su canal oficial de YouTube, por lo tanto, los fans creyeron que se trata de una indirecta para su ex Christian Nodal y se trataba de una respuesta al sencillo que publicó hace unos días titulado Ya No Somos Ni Seremos.

En la letra de la nueva canción se puede escuchar:

Creíste cuando te fuiste

Que sin ti yo no podía

Que no te superaría

Siempre iba a estar triste

Pasaron los días y te sorprendiste

Cuando me perdiste

Ya no creo en tus palabras no me pidas perdón

No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo

Siempre peleando y comportándose como un cabrón

Me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos

Ahórrate el intento…

Belinda y Christian Nodal. Belinda estrena canción 'Mentiras "Cabrón"' ¿Dedicada a Christian Nodal?. / Foto: Instagram (Instagram)

Christian Nodal estrena Ya No Somos Ni Seremos tras su ruptura con Belinda

Por otro lado, el 18 de febrero, Christian Nodal estrenó la canción Ya No Somos Ni Seremos, después de casi dos años si lanzar temas y los fans creen que el sencillo está dedicado a su ex prometida Beli y es una carta de despedida a NODELI.

“Lo que duró varios meses. Va a dolerme para toda una vida. Cuando dije: Haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería”, se puede escuchar en la canción.

Varios fans y medios de comunicación creen que esto se trata de una estrategia de marketing para promocionar su música y atraer más vistas o reproducciones y algunos especulan que en un par de días la pareja podría regresar.