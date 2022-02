Estos fueron los amores de Belinda

El anuncio de la ruptura entre Belinda y Christian Nodal sorprendió a los fanáticos. La pareja puso fin a su compromiso y a un romance propio de un cuento de hadas. La cantante ahora sufre la desdicha de esta separación, que se suma a una larga de romances fallidos y galanes con los que se vinculó en el pasado.

La también actriz ha estado en el ojo del huracán por su vida sentimental. A pesar de que siempre guarda hermetismo sobre sus noviazgos, algunos reconocidos y otros que intentó mantener en secreto aunque finalmente fueron revelados por los paparazzis.

Christopher Uckermann

Fue todo un amor de juventud. Belinda tenía apenas 14 años cuando quedó flechada por el galán juvenil con el que compartió en la serie Aventuras en el tiempo, y que saltó a la fama por su participación en la agrupación Rebelda. La cantante recordó que conoció a Christopher poco después de llegar a México y que fue este quien le dio su primer beso.

Rodrigo Guirao

La cantante y el modelo quedaron flechados durante la gira Utopía. El galán también se destacó en la versión argentina de la serie “” Desesperate Housewives”, donde interpretó a un sexy jardinero. Cuando se conocieron, Belinda salía con un amigo de la infancia pero no dudó en aceptar la invitación a cenar de Guirao. La relación terminó aunque la pareja no explicó los motivos.

Pepe Díaz

El romance con el empresario dio de qué hablar desde sus inicios. Aunque ambos se mostraban muy cariñosos y entusiasmados con el romance, terminaron solo seis meses después, luego de que se filtró un video donde supuestamente Belinda conversaba con un exnovio. Ella no solo lo negó si no que rompió todo vínculo con el empresario, quien además ha sido relacionado con otras famosas como Eiza González.

“No me he enamorado muchas veces, la verdad es que ya no puedo contestar esa pregunta porque me he decepcionado tanto no sé responder, he vivido decepcionada... espero mucho de las personas y tiendo a decepcionarme, amar puedo decir que una vez en mi vida y ya”, expresó la cantante en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Criss Ángel

La mexicana y el famoso ilusionista tuvieron una intensa relación en 2017. Ellos se conocieron en uno de los show en Las Vegas en 2016 y desde entonces quedaron flechados. No pasó mucho tiempo para que Ángel accediera a realizarse un tatuaje en homenaje a su amada, al igual que lo hicieron galanes pasados incluyendo a Christian Nodal.

Criss Ángel envió un mensaje contundente a la cantante luego de finalizar el romance, y no dudó en lllamarla una “maestra del engaño”. “No escuches a tu corazón, escucha tu voz interior. Debí haberla escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar...”, expresó el famoso.

Ben Talei

El médico cirujano y la cantante Belinda decidieron poner fin a su relación de 1 año y 8 meses de manera inesperada tras regresar de un viaje a Dubai. El romance se terminó de fracturar tras la acusación del equipo de la cantante por supuesto hackeo de su cuenta de correo electrónico, algo que el médico negó años más tarde. “Eso afectó la relación un poco y hay más detalles que no voy a contar... todos los medios me estaban atacando”.