Katy Perry buscó el consejo de Stevie Nicks sobre su enemistad con Taylor Swift

¡Hay que cerrar ciclos! Stevie Nicks reveló que una vez alentó a Katy Perry a no quedar atrapada en su “rivalidad” con Taylor Swift. “Siempre pienso en Katy Perry y en mí teniendo esta larga charla en el Hotel Corinthia, en Londres... esto es probablemente hace 10 años, y ella dijo: ‘Entonces, Stevie, ¿quiénes son tus rivales?’”, recordó el ex miembro de Fleetwood Mac.

La anécdota salió a la luz durante una entrevista el miércoles 16 de febrero con The New Yorker. “Y dije: ‘No tengo rivales’. Y sus grandes ojos azules se hicieron más grandes y más azules”. Ella continuó: “Le dije: ‘No, Katy, yo no, y tú tampoco. Eres Katy Perry, eres quien eres, haces lo que haces y eres genial en eso. Soy Stevie Nicks, hago lo que hago y soy genial en eso. No tenemos rivales. Eso es simplemente ridículo’”.

Durante su conversación con la cantante de “Teenage Dream”, Nicks le aconsejó que no prestara atención al “ejército de Taylor Swift” que luchaba con los fanáticos de Perry por su feudo con Swift. “Tienes que alejarte de eso. No lleves eso en tu mente porque entonces están ganando este juego”, recordó.

¿Dónde está ahora la relación entre Taylor Swift y Katy Perry?

Las tensiones entre las dos estrellas del pop llegaron a los titulares por primera vez en 2014 cuando Swift le dijo a Rolling Stone que escribió “Bad Blood” sobre una colega que la traicionó. “Ella hizo algo tan horrible. Yo estaba como, ‘Oh, solo somos enemigos directos’”, dijo la estrella al medio en ese momento.

“Básicamente trató de sabotear toda una gira de arena. Ella trató de contratar a un montón de personas debajo de mí. Y sorprendentemente no soy confrontativo: no creerías cuánto odio el conflicto. Así que ahora tengo que evitarla. Es incómodo y no me gusta”, señaló Swift.

Perry compartió su versión de la historia en mayo de 2017, diciéndole a James Corden que la cantante de “All Too Well” “comenzó” la disputa. “Traté de hablar con ella al respecto y ella no me habló. Hago lo correcto cada vez que se siente como un error”, dijo durante una aparición en Carpool Karaoke.

La pareja enterró oficialmente el hacha de guerra en junio de 2019 cuando Perry apareció en el video musical “You Need to Calm Down” de Swift. “Sabes ... hemos estado en buenos términos por un tiempo”” explicó la cantante de “Lover” en ese momento. “Ella me envió una nota muy bonita y una rama de olivo para ... la gira del estadio Reputation hace un tiempo, y desde ese momento, hemos estado en buenos términos”.