Rihanna cumple 34 años y lo celebramos con un Top 10 de sus mejores canciones

La cantante, actriz y empresaria, Rihanna, está de fiesta y es porque cumple de 34 años de edad, Robyn Rihanna Fenty NH nació el 20 de febrero de 1988 en Saint Michael, Barbados, y creció en Bridgetown, por otro lado, la intérprete de Umbrella en 2005 estrenó su álbum debut ‘Music Of The Sun’ el cual incluye la canción Pon de Replay, que se convertiría en un éxito mundial a las pocas semanas.

Por otro lado, desde 2016, la cantante no ha lanzado nada de música y se ha concentrado en su marca Fenty Beauty, la cual alcanzó popularidad debido a los 40 tonos de base de maquillaje que se lanzaron al inicio y gracias a eso, las personas que aman el make-up por fin pudieron encontrar un tono que se adecuara a su piel, poco después la línea se expandió a 50 tonos.

Por otro lado, Rihanna también es actriz y ha participado en varias películas entre ellas, Ocean’s Eight, Valerian, Battleship y This Is The End y prestó su voz para el filme animado Home, por otro lado, también participó en la serie Bates Motel.

Asimismo, la intérprete de Diamonds le dará la bienvenida a su primer hijo en 2022, al lado de su actual pareja A$AP Rocky, por lo tanto se cree que este será el mejor año de su vida, añadiendo a lo anterior, la empresaria ha mencionado en múltiples ocasiones que pronto estrenará nueva música para todos sus fieles seguidores que han esperado por seis años y en un entrevista, agregó que después de dar a luz lanzará una canción.

