El cantautor mexicano, Natanael Cano de 20 años de edad, mejor conocido por “Corridos Tumbados”, desde que inició su carrera ha mostrado fascinación por el cantante Ariel Camacho, mismo que perdió la vida en 2015 tras sufrir un accidente automovilístico. En diversas ocasiones ha revelado que era su ídolo y gracias a él se inició en la música, aunque nunca tuvo la oportunidad de conocerlo en persona. Por otro lado, el pasado domingo 20 de febrero ofreció una entrevista para el programa El Minuto que Cambió mi Destino con Gustavo Adolfo Infante.

Natanael Cano. Entre lágrimas, Natanael Cano recuerda la muerte de su ídolo Ariel Camacho. / Foto: Getty Images (Bryan Steffy/Getty Images)

Entre lágrimas, Natanael Cano recuerda a su ídolo Ariel Camacho y le manda emotivo mensaje

En dicho programa reveló que el empezó en la música gracias a Ariel Camacho y siempre que está en una fiesta o reunión dice: “Aquí estuviera Ariel, el fue parte fundamental de todo lo mío que siempre lo traigo, nunca lo conocí”, por otro lado, le preguntaron qué le diría si siguiera vivo, “Yo me sé todas sus canciones” y dijo “Sólo cuando te mueres te valoran, el fue muy importante para mí”, con un nudo en la garganta, se le cortó la voz y dejó caer un par de lágrimas y le dijo a Gustavo Adolfo que parara la entrevista.

Te dejamos la entrevista completa:

Asimismo, le preguntaron si apoya a sus papás ahora que gana mucho dinero “Cada quien vive su vida como quiere y yo estoy aquí para lo que ocupen, yo estoy enamorado y contento, soy un chico depresivo por gusto, porque no me falta nada, la depresión me ayuda en la música por eso siempre estoy así”.

Por otro lado, agregó en qué invierte su dinero “Yo me he gastado mi dinero en la calle, no he podido invertir, gaste mucho en impuestos pero siempre nos va bien y eso se agradece, hay que cuidar el dinero, yo estoy inviritiendo en NFTs, pero es algo bueno, si lo haces bien, tú vida está en el celular”