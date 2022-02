Este conductor de televisión salió en defensa de Belinda

La separación de Belinda y Christian Nodal ha desatado cientos de especulaciones con respecto a los motivos de la impactante decisión de los artistas. Tanto así, que la cantante tuvo que manifestarse para parar los señalamientos de los que está siendo víctima.

Belinda denunció a través de sus redes sociales que está sufriendo de violencia de género tras su rompimiento con el cantante de regional mexicano Christian Nodal. Por ello, el presentador Daniel Bisogno se solidarizó con la actriz y cantante.

Belinda Belinda y Christian Nodal

“¡No más ataques para Belinda!”

El conductor del programa Ventaneando pidió que dejen los ataques contra la española-mexicana: “A ver, basta de jaladas! ¡¡¡No más ataques para Belinda!!! Aquí los dos se enamoraron y nadie le hizo el favor a nadie”, escribió en su cuenta de Twitter.

Y es que la cantante ha sido fuertemente atacada, así lo contó por medio de sus stories de Instagram. “He decidido dejarles entrar a conocer parte de mi vida privada, en el entendido de que el respeto mutuo debe ser el marco de una buena relación. Desafortunadamente, en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género”, escribió.

La intérprete pidió que paren las recriminaciones, pues ni ella ni ninguna otra mujer está en la obligación de dar explicaciones sobre sus decisiones: “Las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera”, concluyó.

Bisogno además se manifestó directamente por las acusaciones que está recibiendo Belinda de haberle querido quitar dinero a Nodal: “Christian Nodal, con todo el talento y futuro del mundo, pero cuando él era un niño Belinda ya era una estrella y no necesita dinero de nadie!, se ha forjado con base a trabajo”, agregó.

Daniel Bisongno

“Modus operandi”

Y es que esta versión de que Beli le quita dinero a sus parejas fue reforzada por los conductores de Sale el Sol durante la trasmisión del programa. De acuerdo con Ana María Alvarado, dos empresarios le aseguraron que ese sería el ‘modus operandi’ de Belinda: “Gus no me dejará mentir, fuimos a una cena en donde dos hombres que estuvieron con Belinda, dos empresarios, nos hablan del mismo ‘modus operandi’. Por eso es que yo creo que ella actúa de la misma manera con todas sus parejas”, comentó.

“Ella nunca confirma si anda con ellos o no, solamente lo ha hecho en tres ocasiones, con Criss Angel, con Giovanni Dos Santos y ahora con Christian Nodal, con los demás ella dice que es soltera porque así lo maneja mejor, para no dar declaraciones a la prensa y sabe muy bien cómo esquivar”, indicó la presentadora.

“La comparan con el Estafador de Tinder”

Además, Ana aseguró que los hombres le mostraron pruebas de las transferencias de dinero que le hacían a la artista: “La comparan con el Estafador de Tinder”, dijo Alvarado, mientras que Joha Vega-Biestro confesó que ella no vi los documentos, pero Ana continuó indicando qué, “yo sí vi papeles, de las transferencias bancarias, de todo eso, yo lo vi”.

Gustavo Adolfo Infante también intervino y contó qué, “una de las personas con las que cenamos decía que de repente ella les decía: ‘Es que no puede ser, mi tarjeta no pasa, no pasa’, (ellos le decían) ‘mi amor pero estamos en Europa’, (y ella comentaba) ‘¿Mi amor tú crees que de tu oficina pudieran poner un millón de pesos y llegando a México te los pago?’, y ellos sólo hablaban y transferían”.

Alvarado finalizó recordando otra historia que salió a la luz de Belinda: “¿Te acuerdas del pavorreal de swarovski (que le regalaron) y entonces le decían pero hay uno más chiquito y ella decía, no, no el más grande y se lo compraron, es lo mismo del Estafador de Tinder”.