‘Exalton All Stars’: Así fue la batalla entre Ana Lago y Duggan por la supervivencia Instagram @exatlonmx

Una nueva lucha y eliminación se vivió hace pocas horas en una reciente entrega de ‘Exalton All Stars’. En ella las poderosas Ana Lago y Duggan lucharon hasta mas no poder por la supervivencia, pero solo una venció.

A la competencia fueron tres rojos y un azul por su permanencia, al principio todo se veía fácil, pero a medida que avanzó comenzaron las elevadas diferencias. Lo que desató la insatisfacción de los espectadores quienes definieron la regla como “recién sacada de la manga”.

Heliud ganó el primer encuentro contra Ana Lago y logró tener un punto. Luego Ana en medio de los maniquíes venció a Thunder y consiguió su primer punto. Posteriormente Heber le ganó el duelo a Ana Lago.

Fue así como después llegaron a un 5 a 4 en la pizarra, Duggan venció en esa batalla a Ana. Pero tras esto consiguió su segunda victoria y es así como Ana conservó sus 5 vidas. Y Duggan le quitó la primera vida a Ana en esta eliminación. Con la victoria de Ana solo quedan cinco azules en competencia que se estarán midiendo en las próximas entregas.

“Antes que nada, la verdad me encantó este duelo, me encantó a lo que llegamos Ana, me encantó competir contigo, sacaste lo mejor de mí, se sintió que las dos teníamos unas ganas increíbles de quedarnos, te admiro muchísimo la manera en la que competiste, mis respectos de verdad. Gran atleta”, dijo la atleta para despedirse.

Además, confesó de cómo se sintió en cada una de las semanas en las que estuvo en competencia y el lazo que siente con quienes le acompañaron en el momento.

“Y allá afuera le quiero agradecer muchísimo a toda la gente que confió en mí, incluso cuando ni yo confiaba en mí. Gracias por tanto apoyo, tanto cariño, tanta fuerza que me dieron. Y nada, a mi familia la pude sentir siempre, en cada carrera, cada momento, cada bajón, cada felicidad, cada sonrisa, cada risa, siempre estuvo allí”.

Agregó que cada uno de los presentes no son solo atletas, sino corazones andantes y que lo demostraron siempre. le dije a Koke que lo extrañaría mucho y rompió en lágrimas.