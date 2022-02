Merle Uribe está dispuesta a contar detalles del amorío que tuvo con Vicente Fernández en la serie del cantante

Merle Uribe sorprendió a todos al destapar que tuvo un romance con el cantante Vicente Fernández, a los pocos días de su muerte. La actriz confesó que durante varios años tuvo un amorío con quien fue su compañero de pantalla.

A finales de los años setenta e inicios de los ochenta, los artistas se conocieron en la película Picardía mexicana 2. De ahí, comenzaron una relación sentimental, según Uribe, pero ‘El charro de Huentitán’ ya tenían varios años de casado con María del Refugio Abarca, mejor conocida como doña Cuquita.

Merle Uribe Merle Uribe y Vicente Fernández

Sin embargo, Merle ha estado recordando el amorío que vivió con el cantante y las declaraciones de la actriz han escandalizado a cientos, quienes aseguran qué les parece“fuera de lugar y faltas de sensibilidad”.

“Tuvimos un romance”

Pero la actriz ha manifestado su deseo de seguir contando su historia de amor con Fernández, y es que Uribe confesó que desea que lo que vivió con el artista sea relatado en las bioseries que se están grabando de Vicente.

En específico, en la que está desarrollando Juan Osorio para Televisa, El último rey: el hijo del pueblo: “Sí me gustaría que sacaran el pedazo que viví con él, el tiempo que trabajé con él y tuvimos un romance, no viví con él, obvio”, así dijo la actriz para el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante.

También mencionó que no le afectaría si no es nombrada en la bioserie basada en el libro El último rey, de Olga Wornat, periodista argentina: “Porque realmente formé parte de su vida, pero realmente sino me sacan no pasa nada, yo sé lo que viví, yo sé que formé parte de su vida y realmente no habría ningún problema”.

“Si me hablaran yo con gusto les puedo narrar varias cosas que viví”

Aunque no ha sido contactada, ella espera que lo hagan pues quiere relatar las anécdotas que vivió con Vicente: “A mí no me han hablado para preguntarme nada, si me hablaran yo con gusto les puedo narrar varias cosas que viví, y con mucho gusto. Porque ya ves que hay gente que en otras series dice ¡ay no!, que no hablen de mí, y hasta hacen firmar contratos, a mí no me importaría”.

“Yo no sé si forme parte de esa serie, a lo mejor no, porque esa señora es argentina y a lo mejor ni me ubica”, agregó. Y con respecto al parecido de Pablo Montero dijo que en la voz va a tener que ser ayudado por la tecnología.

“Va a ser muy difícil que haga la voz de Vicente, pero a lo mejor, no sé, pueden con aparatos, y eso, volver un poco más la voz parecida a la de Vicente, porque como él no va a haber nunca otro, eso ya quedó claro para todo el mundo”, expresó.