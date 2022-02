Alfredo Adame, ¿cuál es el historial amoroso del polémico actor?

El actor de 63 años Alfredo Dame ha estado casado dos veces, y en su historial varias mujeres guapas le han hecho compañía, pero sus relaciones han acabado en contrariedades y discusiones.

Su primer matrimonio… Diana Golden

Fue en el año 1988 cuando se casó con su primera esposa la bella Diana Golden, pero la relación no duró mucho y es que dos años más tarde, en 1990, se divorciaron. Desde entonces ambos se encuentran enemistados y viven en una constante guerra de declaraciones y acusaciones entre ambos.

“Me decía ‘Te voy a matar’. Y yo así aterrada nomas lloraba y no me mató; lo que hizo fue cortar toda mi ropa, me robó un anillo de diamantes disque para rentar un departamento que había comprado en Paseos de Taxqueña… o era capaz de lo que sea con tal de salir de ahí con vida. Entonces acabé yo en pijama, descalza en la casa de otro sobrecargo, amiga de él. Al otro día ella me prestó unos pants, unas chanclas y fuimos a poner la demanda”, confesó Diana.

Una segunda oportunidad con Mary Paz Banquells

Dos años después, en 1992, se dio una segunda oportunidad en el amor y se casó con Mary Paz Banquells, es la relación amorosa más estable del actor. Sin embargo, no fue para siempre y en 2017 iniciaron los conflictos. Fue así como su segundo matrimonio terminó en un divorcio.

Tiempo atrás en una entrevista para el programa ‘Mimí Contigo’ Mary Paz Banquells dio algunos detalles sobre su tormentoso matrimonio con Alfredo Adame, además aseguró que al actor no le gustaba que ella y sus hijos visitaran a las hermanas de la actriz.

“Entendía que venía con problemas, pero me hice a la idea que con amor iba a solucionarlos. Te ciegas totalmente y crees que va a ir tranquilizándose. Esos signos de violencia eran porque traía mucho coraje de su vida pasada, tú no los ves”, dijo.

Incluso ambas exesposas, Diana Golden y Mary Paz Banquells, de Alfredo Adame, en algún momento se unieron para demandarlo, pero no tuvieron mucho éxito.

El escándalo con Susan Quintana

Tras un año de haberse divorciado de Mary Paz Banquells, en 2018, entabló una nueva relación con la conductora Susan Quintana y meses después terminaron en un conflictivo rompimiento. Supuestamente Susan Quintana filtró fotos de Alfredo Adame sin su autorización, lo que inició un proceso legal entre ambos.

“Fue una atracción fatal mal lograda, Susan es una mujer en toda le extensión de la palabra, de mí sólo recibirá caballerosidad, no se dio la relación por qué simplemente andamos en canales diferentes”, dijo en su momento Adame, pero Susan recientemente dijo que hubo violencia.