Andrea Meza hizo llorar a su novio por esta razón

La exreina de belleza mexicana, Andrea Meza, emocionó a sus fanáticos al compartir un momento romántico con su pareja, el influencer estadounidense, Ryan Antonio. Ambos quedaron flechados durante la participación de la joven en el Miss Universo 2020 y desde entonces se ha convertido en una de las parejas favoritas del espectáculo.

La joven de Chihuahua entregó su corona en diciembre de 2021 cumpliéndose así uno de los reinados máas cortos en la historia del Miss Universo. Desde entonces se ha dedicado a destacar como presentadora de Telemundo pero además de disfrutar de su vida familiar y de la relación que mantiene con el influencer Ryan, con quien conformó un nuevi hogar en Miami.

Por eso quiso sorprenderlo durante una cena romántica en un restaurantede comida mexicana en la ciudad estadounidense donde ahora reside. En el video que Meza compartió se pudo apreciar la emotiva interpretación de la canción “Hermoso cariño”, junto al mariachi Mi México. Todos ese emocionaron con su voz cálida, y aún más su pareja Ryan quien no pudo contener las lágrimas.

No se trata de la primera vez que la mexicana da muestras de su talento para el canto. Ya durante las pruebas y entrevistas anteriores a la elección de Miss Universo, sorprendió al jurado y a sus compañeras del certamen entonando el clásico “México lindo”. También se atrevió a interpretar otros temas durante la alfombra roja de los Premios Billboard.

Sin duda uno de los momentos que más elogios le ganó en las redes sociales ocurrió con su interpretación de la canción “Ojalá fuera cierto”. Fue tanta la admiración de los fanáticos que algunos pidieron un próximo dueto con el intérprete de regional mexicano. “Terminando tu reinado queremos oírte cantar profesionalmente, así es que esperamos que saques una producción musical”, le escribieron.

Pero Meza se ha decidido por la animación y su talento ante las cámaras también ha quedado demostrado ahora como parte del magazine “Tu casa” de Telemundo, donde comparte la actualidad de la farándula. La exreina de belleza confirmó su contrato con la productora estadounidense pocos días antes de entregar la corona y también durante la animación del famoso desfile de la cadena Macy´s por el Día de Acción de Gracias.

“En mi vida han pasado muchas cosas en muy poco tiempo, a veces se vuelve abrumador pero es algo que siempre quise hacer y agradezco a la vida que se me han presentado oportunidades, que han habido personas que han creído en mí. No me queda más que aprovechar todo lo que llega, disfrutarlo, aprender seguir creciendo, siento que esto es solo el comienzo”, expresó a su llegada al programa Tu Casa.