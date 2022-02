‘El estafador de Tinder’, Simon Leviev ofreció una entrevista y así se defendió

El mundialmente conocido como ‘El estafador de Tinder’ Simon Leviev ofreció recientemente una entrevista al programa “Inside Edition” en la que niega que sea un estafador, que él sólo quería conocer chicas en la famosa aplicación de citas.

“Yo solo era un tipo soltero que quería conocer a algunas chicas en Tinder. No soy un estafador de Tinder. Lo presentan como un documental, pero en realidad es como una película completamente inventada. Soy el mayor caballero del mundo”, aseguró oficialmente luego de negarse a participar en el documental para su defensa como sale al inicio de los créditos.

Sin embargo, sus alegatos, sus palabras y argumentos no coinciden con cada una de las pruebas mostradas dentro del desarrollo audiovisual del trabajo documental. Pese a eso insiste en defenderse de todas las acusaciones aludiendo a que no es “un fraude” y utiliza uno de los argumentos más universales y no es otro que: “La gente no me conoce, así que no pueden juzgarme”.

Insistió que solamente era un usuario normal de la aplicación de citas Tinder, donde ahora está vetado de por vida, y que no se hacía pasar por el hijo del multimillonario israelí Lev Leviev para estafar alrededor de 10 millones de dólares a mujeres que conocía en la popular aplicación de citas.

Y a raíz de que su fama está subiendo como la espuma, según el portal TMZ, este habría contratado a Gina Rodríguez, una conocida represente de Los Ángeles, para lavar su imagen ante el mundo y posiblemente seguir seduciendo.

De esta manera, ambos ya se habrían puesto manos a la obra para poder tener un reality al estilo ‘First Dates’, en el que mujeres tratarían de conquistar a Leviev, así como un libro en el que el estafador israelí contaría su verdad. La entrevista será emitida en pocas horas y contará con el testimonio de Kat Konlin, su actual pareja.