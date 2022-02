Tokischa, una artista sin miedo a decir lo que realmente piensa

Tokischa define su estilo musical como algo “libre”, en relación con esto la cantante dijo en entrevista con Publimetro que: “El arte en general es libre para expresar lo que uno sienta y se imagine”. Acerca de la igualdad entre hombres y mujeres en la industria musical, la cantante comentó que en su caso " ha tenido el poder de trabajar como quiere y que nunca sintió un bloqueo de la industria. Asimismo externó que “siempre ha trabajado con mucha libertad y que ha tenido mucho apoyo de otros artistas”.

Tokischa. Tokischa. / Foto: Cortesía.

Desde 2016, esta cantante de República Dominicana de 25 años inició su carrera musical por accidente, y es que en ese momento ella era modelo. En ese año se le presentó un proyecto con Raymi Paulus y fue ahí cuando Paulus se dio cuenta del talento de Tokischa. “Estaba haciendo una sesión fotográfica con el que es mi manager y director creativo ahora y vio mi potencial y me invitó al estudio y desde que hicimos la primera canción supimos que la visión iba a trascender”, mencionó la cantante.

La creatividad fluye de la mente de Tokischa desde que era pequeña

En la misma línea, Tokischa compartió que “desde niña tenía el arte en la cabeza y en el corazón”, por lo cual ella siempre supo que se iba a dedicar a la música cuando fuera mayor. Estuvo en clases de baile, de teatro, hacía coreografías, escribía mucho, dibujaba y desde una muy corta edad estuvo involucrada con el arte. Arte que con el tiempo le dio a la cantante el poder de crear su propio estilo y de escribir sus propias canciones y de colaborar con grandes cantantes. Algunas de sus colaboraciones más exitosas hasta ahora son: “Linda” con Rosalía, “Perra” con J Balvin y “Dorito & Coca-Cola” con Danny Ocean. “Cada colaboración tiene su esencia y cada uno de ellos tiene una energía distinta y por ello cada uno de ellos especial”, comentó de sus colaboraciones.

Tokischa. Tokischa. / Foto: Cortesía.

Como su canciones lo expresan, Tokischa es una mujer libre que no tiene miedo de expresar lo que siente y de esta forma ha logrado crear un discurso de empoderamiento femenino. De su proceso creativo, la cantante dijo: “Me gusta empezar con una idea, un concepto y de ahí empiezo a desglosar y crear ese mundo”. De su incursión en el mundo de la moda, la artista dijo que desde pequeña su madre fue quien le mostró muchas revistas de moda y su madre siempre le dijo que: “Lo diferente siempre resalta”. “Yo pienso que porque a mi madre siempre le gustaba todo lo diferente me puso de nombre Tokischa”, aseveró la cantante. De su gusto por la moda agregó que para ella “vestirse es como hacer una canción”, porque el armar un look se logra con inspiración.