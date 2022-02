Dave Grohl de Foo Fighters dice que es básicamente “sordo”

El líder de Foo Fighters, Dave Grohl, aparentemente hizo un swing demasiado fuerte. El cantante confesó que era fundamentalmente “sordo” y lo había sido durante 20 años. “Hace mucho tiempo que no me los hago examinar; quiero decir, sé lo que van a decir”, dijo sobre sus oídos en The Howard Stern Show. “Tengo tinnitus auditivo en el oído izquierdo, más que en el oído derecho”.

Luego Dave confesó que su audición es tan mala que tiene problemas para escuchar a las personas que están sentadas a su lado. “Si estuvieras sentado a mi lado en la cena, no entendería ni una palabra de lo que me dices todo el tiempo”, le dijo a Stern. Se las arreglaba con la lectura de labios, pero la aparición de máscaras debido a la pandemia de coronavirus definitivamente ha sido un obstáculo.

“En un restaurante lleno de gente, es peor. Eso es lo peor de esta mierda de pandemia, es como si la gente estuviera usando máscaras”, continuó. “He estado leyendo los labios durante unos 20 años... Soy un músico de rock. Estoy sordo, no puedo escuchar lo que dices”. Dave admitió que los auriculares podrían haber ayudado a proteger su audición, pero dijo que se negó a usarlos porque lo alejaban del momento y de la “atmósfera natural”.

El compromiso de Dave Grohl por la música va más allá de su audición

Dve demostró que estaba dispuesto a sacrificarse por una buena actuación después de romperse la pierna en el escenario y continuar actuando. Afortunadamente, eso no impidió que el rockero siguiera haciendo música. De hecho, recientemente subió al escenario para la toma de posesión del presidente Joe Biden. Foo Fighters hizo una interpretación apasionada de “Times Like These”.

También subió al escenario cuando Foo Fighters fue honrado como el receptor estadounidense del MTV Global Icon Award. A él se unieron Nate Mendel, Taylor Hawkins, Chris Shiflett, Pat Smear y Rami Jaffee para aceptar el premio y enloquecer al estilo Foo Fighters. Cuando no está tocando con los Foo Fighters, es el cariñoso padre de sus tres hijas, Violette, Harpist y Ophelia.