Eugenia Cauduro confesó que debido a la depresión que vivió en la pandemia aumentó de peso

Eugenia Cauduro se sinceró en una reciente entrevista en la cual habló mucho más que de su carrera profesional como actriz. La artista de 53 años, conversó con el diario El Universal, México, y reveló lo duro que fue para ella la pandemia.

La oriunda de Ciudad de México, compartió que durante la cuarentena debido a la Covid-19, se le empezó a manifestar un problema con su salud mental. Lo que incluso provocó que aumentara drásticamente de peso.

Eugenia Cauduro

“Ya bajé 20 kilos, ahí voy”

Sin embargo, recalcó que ya se siente mejor y ha logrado superar esa difícil etapa gracias a la compañia de sus hijos de 16 y 18 años. También, confesó que está con las puertas abiertas para un nuevo amor en su vida.

Eugenia comenzó asegurando que el haber aumentado de peso le dejó algo bueno en lo profesional: “Mi imperfección me ha dado la trayectoria perfecta, la oportunidad de interpretar personajes de gordita, y no los habría podido hacer si siempre tuviera el físico de una modelo”, dijo.

Eugenia Cauduro

“Mi subida de peso fue por rechazar esa idea -de estar con una pareja-, pero hoy no, ya bajé 20 kilos, ahí voy”, indicó. Además reconoció que comenzó con un problema de ansiedad debido al encierro por la pandemia.

“Me identifico con Cielo”

“Fui modelo y me cuidé, pero probé un chocolate y ahí mi vida cambió, desarrollé una adicción tremenda”, explicó. Acerca de Cielo su personaje dentro de la telenovela Amor dividido, dijo que se asemeja con ella pues es una muujer que tiene mucho carácter.

“Me identifico con Cielo en que no tenemos miedo a nada, soltamos muy fácil, soy una mujer con alas enormes, me puedo mover, de aquí para allá, viajo muy ligera por la vida”, finalizó la actriz y modelo.