“Los reyes del playback”: las presentaciones más aplaudidas en el reality show

Desde la recordada Selena Quintanilla hasta la popular Shakira con sus movimientos de cadera. Las celebridades que compiten en el reality show “Los reyes del playback” han sorprendido al público que los ve transformarse en sus artistas favoritos.

El magazine Venga la alegría transmite esta competencia de talentos con los jueces Capi Pérez; la actriz e imitadora Samia; y la cantante Curvy Zelma, quien ganó la primera temporada del programa “Quiero cantar”. En esta ocasión, Cynthia Rodríguez dejó la animación para subirse al escenario y también demostrar sus aptitudes para el canto.

Reina del tex-mex

La exconcursante de La Academia, Cynthia Rodríguez, rememoró a la reina del tex-mex, la famosa Selena Quintanilla. Luego de interpretar en el escenario a La Loba de Shakira, la animadora se arriesgó con esta interpretación de “Como la flor”, luciendo el mismo atuendo brillante que llevó la cantante en su último concierto en el Astrodome, en Houston.

“Extrañaba los escenarios”, expresó emocionada la presentadora y actual pareja de Carlos Rivera. Luego dijo haberse sentido muy cómoda durante los ensayos. “Es una canción que domino desde que era una niña. Creo que va a ser una homenaje para ella con mucho respeto y con mucho amor”.

El público elogió su actuación en las redes sociales. “Cynthia estuviste espectacular, para mi Selena es muy difícil de imitar, su baile, su espontaneidad, todo perfecto hasta la sonrisa, cuidaste cada detalle y eso es de agradecerse. Cynthia para la final y tienes que ganar”.

Muñeca Barbie

La presentadora Kristal Silva se convirtió en una muñeca viviente para interpretar “Barbie Girl”, tema de la recordada agrupación Aqua. Con un traje ajustado en azul eléctrico, spilettos y accesorios rosas y una larga cabellera rubia, llegó al escenario acompañada de su galán Ken.

“De verdad Kristal es una Barbie, es hermosa , carismática” y “Qué orgullo tener a nuestra barbie mexicana”, opinaron en las redes sociales tras su presentación. La exreina de belleza incluyó en su presentación una parodia de su participación en el Miss Universo, con una corona y el mismo vestido que llevó al certamen, un detalle que destacó el jurado. “Te felicito por las ideas que aportaste, te felicito por su tu creatidad”, destacó Samia.

El despecho de Christian Nodal

Roger González es uno de los participantes más polémicos en Los reyes del playback. En su reciente presentación se convirtió en Christian Nodal para cantar “Adiós amor”. Para su caracterización, el animador hizo una parodia de los tatuajes del intérprete de regional mexicano en homenaje a su expareja Belinda.

A lo largo de la presetación, la modelo rubia que imitaba a la cantante, entregó el anillo de compromiso a “Nodal”, quien luego se empezó a borrar el tatuaje al mejor estilo de Lupillo Rivera, quien también dibujó en su brazo el rostro de Belinda.

Drama en el escenario

Laura G se convirtió en Amanda Miguel interpretando el tema “Él me mintió”. Con toda el drama de esta canción, la actriz logró aumentar su calificación y los elogios del público quienes destacaron el parecido con la intérprete mexicana. “Espero poder sorprender al jurado, he estado estudiando mucho la canción , la fonomimica para que quede perfecto. Ha sido difícil porque no de repente no le entiendes, se te van las ideas, es mucho tema de creatividad”.

En las redes sociales el público opinó sobre el show musical. “!!Excelente musical Laura, tuvo de todo lo que requiere el realitye: playback,comedia, show, vestuario, pero quién sabe que es lo que quieren los jueces”, expresó un seguidor incorforme con la evaluación de los jueces.