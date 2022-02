'No Se Habla De Bruno' está a punto de destronar a banda sonora de 'El Guardaespaldas' en Billboard Hot 100 Instagram @PopCrave

Este sencillo que fue escrito por Lin-Manuel Miranda, ha pasado a ser un éxito desde el estreno de la película en cines. Las canciones han estado subiendo lentamente en las listas desde que se estrenó la película, pero no ha sido hasta que la cinta llegó a Disney + cuando su éxito se desbordó.

De esta manera, se convierte en la primera banda sonora en alcanzar el número 1 de Billboard tras ‘Frozen’, pero ahora está por derrotar a una de las más grandes y no es otra que la banda sonora de la película ‘El Guardaespaldas’ protagonizada por la legendaria e inolvidable Whitney Houston y Kevin Costner. con el éxito ‘I Will Always Love You’.

Es de recordar que el Billboard Hot 100 clasifica los álbumes más populares en función del consumo de múltiples métricas, entre ellas copias vendidas tanto física como digitalmente, así como las escuchas en servicios de suscripción o soporte publicitario.

Las canciones originales de ‘Encanto’ que son ‘La familia Madrigal’, ‘Un regalo mágico’, ‘En lo profundo/peso’, ‘No se habla de Bruno’, ‘Inspiración’, ‘Dos Oruguitas’ de Sebastián Yatra, ‘Solo tú, Colombia’ y ‘Mi Encanto’ de Carlos Vives.

En la lista para llevarse la estatuilla del Oscar está ‘Encanto’. Esta producción dirigida por Byron Howard recibió tres nominaciones: “Mejor Película Animada”, “Mejor Banda Sonora” y “Mejor Canción Original” por el tema ‘Dos Oruguitas’, interpretada por el colombiano Sebastián Yatra.

El video de ‘No Se Habla de Bruno’ ya está disponible en español en YouTube

El clip fue extraído de la pieza original de la película justo cuando se siembra la duda sobre este misterioso miembro de la familia Madrigal y que une a todos en un número musical que ha puesto a cantar y bailar a millones en el mundo.

Hasta la fecha el clip asciende a más de 15 millones de reproducciones acompañado de una infinidad de manitas arriba junto a miles de comentarios de los fanáticos de la película. No es de dudar que en YouTube también se convierta en tendencia como lo ha sido en otras plataformas digitales.