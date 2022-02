Xavier Marc, ¿qué decía la carta de despedida que le dejó a su esposo?

La Asociación Nacional de Interpretes (ANDI) anunció este 19 de febrero la lamentable noticia de que Xavier Marc había fallecido. Según el productor Jorge Ortiz de Pinedo, el actor se habría quitado la vida.

Las razones por las cuales Marc habría tomado la terrible decisión a sus 74 años, sería porque fue diagnosticado con leucemia y su calidad de vida comenzó a deteriorarse. Y así lo confirmaron sus colegas actrices Laura Zapata y Sylvia Pasquel.

Xavier Marc. Xavier Marc. / Foto: Instagram.

Las artistas afirmaron que el primer actor estaba con fuertes padecimientos en sus últimos días, pues tenía fuertes dolores debido a la enfermedad. Y esa sería la razón por la que habría saltado desde un balcón.

“A esa carta es una carta que inclusive ya nadie tiene acceso”

“Estaba muy enfermo, (padecía) problemas de columna le provocaban terribles dolores y principio de leucemia que afectaba ya sus funciones vitales, (así que) Xavier tomó la determinación de adelantar el fatal desenlace”, fue lo que escribió en su Facebook el productor Jorge Ortiz.

Xavier Marc

Y se dio a conocer que Xavier habría escrito una carta de despedida, así lo dijo Laura Zapata. La actriz contó que en uno de sus últimos mensajes, su amigo le habría confesado una parte de lo que decía esa el documento: “Estaba muy enfermo, dejó una carta que decía ‘Igual estaremos con Dios”, mencionó.

Por su parte, Yucita Furlong, la directora de la Casa del Actor, aseguró que dicha carta está en manos de las autoridades. Además recalcó que fue escrita exclusivamente para su esposo, Cristian: “Si dejó una carta, pero es una carta que dejo a Cristian su pareja, su esposo, su cónyuge, pero yo no tengo acceso a esa carta es una carta que inclusive ya nadie tiene acceso, se quedó con las autoridades”, mencionó.

“Vivía en un estado de dolor terrible”

Cabe recordar que Marc estuvo casado con Claudia Obregón, y durante esa relación tuvieron a su hijo Julio César. Furlong además confirmó que el actor tenía varias fracturas en la columna vertebral oacasionadas por una caída:

“Sí, efectivamente, el saltó, no sé con que fuerza lo hizo, no sé cómo lo hizo, pero pues ya no está aquí. Hace tres meses se cayó y al caerse se rompió una vertebra y esa vertebra se le empezaron romper cuatro más, vivía en un estado de dolor terrible”.