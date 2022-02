Alfredo Adame debe responder ante una demanda legal de este famoso presentador

Gustavo Adolfo Infante cumplió con su amenaza de denunciar legalmente al actor y político Alfredo Adame ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Por comentarios denigratorios y falsos en contra de él y de su madre.

Los personajes públicos han mantenido una relación conflictiva desde hace un tiempo, pero fue tras la pelea callejera que Adame tuvo que Infante se manifestó sobre el horrible hecho. Ante esto, Alfredo respondió a los comentarios que había hecho el comunicador ofendiéndolo a él a y a su madre.

Alfredo Adame

“La mamá era bruja negra”

El actor aseguró que la señora estuvo relacionada con el narcotráfico y la prostitución en el pasado y la calificó de “bruja negra”. “La mamá era bruja negra, la mamá les daba peyote y les daba hongos en una pocilga donde vivían, y donde la hermana te pasaba el huevo negro y en lo que los otros estaban en su viaje, este mequetrefe (Gustavo Adolfo Infante) les sacaba dinero de la cartera y todo el rollo, y tengo quien lo cuente”.

“Entonces, yo sólo conté lo que me dijeron y que tenga 85 años no le quita que haya sido bruja negra y que haya robado gente y que haya sido lo otro que fue. El que tiene un pasado negro no soy yo. Hay fotos de la pocilga y de los informantes”, dijo en el programa El gordo y la flaca.

“Venimos a ratificar la denuncia penal”

Por ello, ayer, el conductor acudió con su madre a ratificar su denuncia en contra del político. “Venimos saliendo de la Fiscalía, venimos a ratificar la denuncia penal, mi mamá y yo, al señor Alfredo Adame”, expresó el presentador de El minuto que cambió mi destino. Y su abogado Alonso Beceiro agregó:

“Lo que era un tema nada más de un conflicto que puede haber entre Alfredo Adame y Gustavo, escaló a un tema que no es permisible, no se puede tolerar que haya hecho manifestaciones en contra de la señora, que ustedes están viendo, es mayor de edad, mujer, que la degradan, que le imputa la comisión de delitos como que se dedica al narcotráfico, a robar”, expresó.

Infante añadió qué, “mi mamá tiene 85 años de edad y yo no lo voy a permitir y estoy seguro de que las autoridades tampoco. El día de hoy yo no quiero una disculpa, quiero que se haga justicia”.