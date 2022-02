Carlos Trejo reveló que no podrá pelear con Alfredo Adame porque aún no le ha quitado la orden de restricción

Alfredo Adame y Carlos Trejo. Carlos Trejo revela que no podrá pelear con Alfredo Adame porque aún no le ha quitado la orden de restricción. / Foto: Twitter

El pasado miércoles 23 de febrero, Carlos Trejo ofreció una entrevista al programa De Primera Mano con Gustavo Adolfo Infante, en el cual reveló que Alfredo Adame aún no le ha quitado la orden de restricción, por lo tanto, la pelea no podrá llevarse a cabo.

Cabe recalcar que hace un par de semanas, en el programa SNSerio, conducido por Adrián Marcelo y Enrique Mayagoitia, el luchador Alberto del Río irrumpió la entrevista de Alfredo Adame para comprometerlo a que la pelea sí se realizara.

En dicha entrevista, ‘El Patrón’ dijo lo siguiente “Yo me tengo que asegurar públicamente de que esta pelea se realice y quiero comprometerlo, yo sé que sí eres un peleador muy entrenado”, a lo que Alfredo Adame respondió “Me comprometo a que la pelea se lleve a cabo, le quito la orden de restricción a Carlos Trejo, hablamos y nos ponemos de acuerdo”, por lo tanto, se creyó que el actor, le había quitado la orden de restricción al Cazafantasmas y por eso mismo, la pelea si se haría, pero todo esto se vino abajo porque Trejo agregó que aún cuenta con la restricción.

Para el programa de Imagen Televisión, Carlos Trejo agregó lo siguiente: “Alberto de Río me dijo que Adame me tiene que quitar las órdenes de restricción, que me tiene puestas el cobarde, no puede haber pelea, mientras esto exista no puede haber pelea”.

Agregó que el sabe que no es una pelea espectacular pero que es un pelea que todo México espera, y será algo espectacular “Yo estoy dispuesto a subirme con cualquier empresario para que se realice la pelea, pero yo no puedo hacerla mientras este cobarde no me quite las órdenes de restricción”, por último Trejo comentó que el va a educar a Adame y le va a enseñar lo que es el respeto “Aquí somos hombres, no payasos, yo tengo tres órdenes de restricción, yo estoy en toda la disposición, el es un cobarde, mentiroso”.