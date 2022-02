Celebridades y fans le siguen mostrado apoyo a Amanda Miguel tras la muerte de su esposo

El cantante argentino Diego Verdaguer perdió la vida el pasado 27 de enero, debido a las fuertes secuelas que le dejó un contagio por Covid-19. Tras esto, Amanda Miguel ha manifestado a través de las redes sociales cuánto lo ama y extraña.

La artista ha conmovido con sus mensajes dedicados a su esposo durante varios años. Y en el más reciente, muchos de sus colegas y personalidades del mundo del espectáculo le mostraron su apoyo en este duro momento.

Amanda Miguel Amanda Miguel y Diego Verdaguer

“Sus palabras han sido un gran soporte en estos días”

El día después de la partida del intérprete de argentino, Amanda escribió un corto, pero emotivo: “Siempre te amaré”. Ahora, tras casi un mes de la muerte de su esposo, la intérprete reapareció visiblemente triste, para agredecer, tanto a famosos como a sus seguidores, las palabras de aliento y cariño.

Miguel publicó un video en su cuenta de Instagram, en el cual mostró algunas capturas de pantalla de comentarios por parte de artistas: “Agradezco de todo corazón el apoyo, los mensajes y llamadas de cariño por parte de amigos, familiares y fans, sus palabras han sido un gran soporte en estos días, de verdad, ¡Gracias!”, escribió.

“Les agradezco muchísimo el apoyo emocional”

Entre los mensajes que se observan en el clip está el de Laura Flores: “Lamento profundamente su partida, abrazo a Amanda y a su hermosa hija” y el de Pati Chapoy también llamó la atención: “Amanda querida... lo siento mucho, que triste!! Lo recordaremos siempre con mucho cariño”.

Y en sus stories de Instagram la cantante dijo que su esposo era la persona más importante de su vida: “También quiero agradecerles a a todos los mensajes tan hermosos que envían para que me mantenga fuerte ante lo que estoy viviendo, tras haber perdido al amor de mi vida y él no está más en mi vida, triste de verdad muy triste, pero los mensajes de ustedes son maravillosos y les agradezco muchísimo el apoyo emocional que me dan en estos momentos, gracias”, dijo.