Danna Paola confesó que fue por esta telenovela que comenzó a sufrir de ansiedad

Danna Paola contó parte de su vida privada cuando inició en el mundo del espectáculo. Asegurando que no fue fácil enfrentarse a la fama a tan corta edad, y que por ello empezó a sufir de ataques de ansiedad.

La actriz y cantante estuvo en una entrevista con al influencer Juanpa Zurita para su nuevo podcast “No hagas lo fácil”, en el cual relató cómo tuvo que lidiar con el éxito en su vida profesional, pero sientiendo un vacío en la personal.

Danna Paola y Eleazar Gómez Atrévete a soñar

“Fue una explotación para mí esa novela”

“Se me cayó mi mundo de caramelo, definitivamente”, comenzó explicando Danna Paola Rivera Munguía. “Yo era muy falsa, me convertí en un producto, me sentía dentro de una jaula; cumplía y no me hacía feliz, todavía no tenía la capacidad emocional ni mental de poder poner en la mesa y decir: ‘quiero hacer esto’, y sí tenía sueños, pero no me imaginaba que tan capaz era yo, porque tampoco creía en mí”, dijo.

La oriunda de Ciudad de México, recordó sus inicios en el programa infantil “Plaza Sésamo”, a los cuatro años. Luego le llegó un papel como protagonista en la telenovela “María Belén” (2001), razón por la cual comenzó a ausentarse aún más de la escuela, siendo expulsada en cuatro ocasiones debido a sus faltas.

“Después de Patito acabé con náuseas de todo esto que viví, ‘Atrévete a soñar’ fue algo que no me esperaba, fue un éxito increíble la novela, hicimos gira y todo, pero fue muy demandante el trabajo, no descansábamos ni un segundo, llego a pensar que fue una explotación para mí esa novela”.

“No quiero volver a actuar ni cantar nunca más”

La cantante contó que fue demasiado grabar de lunes a viernes la telenovela, luego a ensayos en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), y los fines de semana ofrecían conciertos. Por ello en varias ocasiones tuvo que acudir al hospital. Y fue cuando comenzó con síntomas de ansiedad.

Y recordó cuando durante el festival de rock en Toluca, sufrió el ataque de la gente, porque no se sentía parte del concepto del evento, y a media canción salió del escenario y decidió no regresar a nunca más.

“Hablé seriamente con mis papás, les dije: ‘no quiero volver a actuar ni cantar nunca más y me quiero dedicar a ser chef’. Yo tomé la decisión, fui súper radical. Después de bajarme de ese escenario, a los 16 dije: ‘basta, me voy a estudiar, quiero probar otra cosa en la vida que no sea estar todo el tiempo cantando y siendo figura pública’, ya le había dejado de tener el amor que le tenía cuando era niña”.