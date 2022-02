Las mujeres que presuntamente fueron abusadas por Chuponcito revelaron más detalles de las agresiones

José Alberto Flores Jandete mejor conocido como Chuponcito, está enfrentando serias acusaciones de abuso y acoso sexual. Las víctimas habrían trabajado para él, en su programa de televisión y hasta una exnovia.

Ahora las damas rompieron el silencio y contaron cómo han atravesado el proceso legal en contra del comediante. Durante el programa De Primera Mano, Barbara Estrada, exnovia del comediante, e Ivonne Luévano, exbailarina del show de Chuponcito, decidieron dar detalles de los supuestos abusos del actor.

Chuponcito

La expareja de Flores entabló una demanda legal en su contra por los delitos de abuso sexual y extorsión. La mujer fue obligada a mandarle fotografías desnuda y después la amenazó con hacerlas públicas.

“Sigo en terapia, ya me cambié tres veces de domicilio, sí tenemos protección, pero a mí desde que se hizo pública mi demanda, a mí me mandaban mensajes, me mandaban fotografías de miembros, me acosaban demasiado, entonces... ¡Híjole! Todas estas pruebas las tengo; hace dos meses me persiguieron, mi llamada de hecho está registrada en el 911 y sí he tenido más acoso... Es horrible”, relató Estrada.

“Yo he gastado en psicólogo, terapia, en ginecólogo”

Además, aseguró que el comediante la obligaba a tener relaciones sexuales, a pesar de que él padece de una enfermedad de transmisión sexual, el virus de papiloma humano: “Yo he gastado en psicólogo, terapia, en ginecólogo incluso, por el tema que había comentado al principio, por el virus; yo no voy cada año al ginecólogo, voy cada seis meses desde que nos enteramos”.

“O sea yo sí le he invertido muchísimo más y sí es una suma muy grande, pero lo único que yo estoy pidiendo, como sea, de la manera que sea, es que se haga justicia”, aseguró la expareja del artista.

Agregando que lo que busca es que Chuponcito pague: “No sé como sea que tenga que pagar, pero que si lo va a hacer monetariamente, si lo va hacer en la cárcel, sea como sea, yo quiero que se haga justicia y que esto no quede impune”, añadió.

“Me quiso besar a la fuerza”

Mientras que Ivonne Luévano relató que estuvo sometida al acoso sexual del artista cuando trabajaban juntos. Y que Chuponcito se metía sin autorización a su camerino y la amenazaba con echarla si no aceptaba a salir con él.

“Una vez trató de acercarse en un elevador que me quiso besar a la fuerza, en ese momento fue cuando lo aventé y desde ahí existieron los problemas, desde ahí me despidió. Sí fue mucho de acercamiento porque yo vivía con él en los camerinos porque parte de mi show era salir con él, entonces sí hubo mucha parte de tratar de acercarse que evite mucho”, contó Luévano.

“Vives con ese miedo, con esa preocupación de que a lo mejor a ti te lleguen a hacer algo, porque es una persona vengativa. Porque es una persona que él ahorita está muy campante y está libre, él siente que no pasa nada y la verdad es que sabemos que es una persona bastante hipócrita y cínica”, aseguró.