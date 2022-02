Mariana Garza asegura que es experta “oliendo” a los infieles y hasta dio tips

Mariana Garza estuvo contando aspectos de su vida privada, de una manera muy relajada, durante una entrevista con el conductor de espectáculos, Yordi Rosado. La actriz recordó cómo vivió varias de sus relaciones sentimentales, asegurando que gracias a algunas infidelidades de las que fue víctima, se volvió una experta para detectarlas.

La integrante de la famosa banda Timbiriche recalcó que ya lleva varios años soltera, luego de que se separó del también actor Pablo Perroni. Y sobre sus años de pareja, contó que aprendió a darse cuenta cuando la estaban engañando con otra mujer.

Mariana Garza

“Es mucho más el olor de una mujer”

La también productora de teatro aseguró que es posible descurbir cuando alguien es infiel con solo olerlo: “La leña de otro hogar sí se huele, fue así de (huele) ‘¿qué pasó?’ Pero no olía a jabón’', le dijo a Yordi y este le preguntó, ‘’entonces ¿a qué huele?’’. ‘’A sexo’', contestó Mariana.

Garza comentó que el olor de una mujer se queda impregnado en el hombre, a pesar de que se bañe y etc: “Es mucho más el olor de una mujer, que no es que conozca a esa mujer, pero es un olor de los genitales de otra mujer’’, aseguró.

Y aprovechó para dar un tip sobre cómo descubrir a las parejas infieles, según su teoria: ‘’Primero, hace mucho tiempo que no estoy en esa situación porque no tengo pareja; dos, todo tiene que ver y ahí está el tip, de dónde se supone que viene la persona y luego en mi caso específico, de pronto es común que en lugar de ir en la mañana al gimnasio, después a tus actividades, y después a la casa, a veces pasa que no, que vienes del gimnasio y acabado de bañar”.

‘’Así ya hay otros datos para darte cuenta”

Otro de los consejos que dio la actriz y cantante fue qué, ‘’así ya hay otros datos para darte cuenta cómo estuvo la clase’', dijo. La famosa ha hablado acerca de sus pasadas relaciones sentimentales, y acerca de la que tuvo con el primo de la RBD Maite Perroni contó, el año pasado, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que nunca le importó que él fuera bisexual.

“Él decidió que ya no quería estar conmigo, porque desde que lo conozco sé que él es bisexual, había tenido algunas parejas que yo conozco, y decidió que ya no estaba funcionando, ya no estaba sucediendo lo que había sucedido y por lo que nos casamos”, expresó.

“Nunca fue complicado para mí (saber que él es bisexual). Hay muchas cosas que no entiendo porque a mí claramente me gusta una cosa, no es algo que entienda que quiere decir ser bisexual y sentir atracción y enamorarte de un hombre y de una mujer. No lo he experimentado lo respeto, lo acepto, no me causa ningún conflicto. Para mí moralmente no representa algo con lo que no esté de acuerdo” expresó la artista.