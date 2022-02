Vadhir Derbez y Chilz estrenan la canción ‘Back To Love’

Vadhir Derbez y Chilz. Vadhir Derbez y Chilz estrenan la canción y video musical de ‘Back To Love’. / Foto: Cortesía

El productor de 18 años de edad, Chilz estrenó su primer sencillo ‘Back To Love’ junto al actor y cantante Vadhir Derbez, el cual es una canción de amor llena de sentimentalismo, que también agrega sonidos electrónicos para crear un ambiente futurista, además, el tema es completamente en inglés lo que hace que más personas alrededor del mundo puedan conectar con el maravilloso tema.

En el caso de Vadhir, reveló que se le hizo muy atractivo hacer una canción en inglés, y por parte de Chilz, el escribió en inglés porque es mucho más facil ese idioma para él “Yo he compuesto en los dos idiomas, pero me he dado cuenta que en español para describir una emoción necesitas más palabras y en inglés puedes meter más cosas en frases más cortas y para cantarlo es mucho más facil”, agregó el actor.

“Es mi primer sencillo y yo empecé a hacer música desde los 9 años y hace poquito cumplí 18, y Vadhir ha sido el mejor mentor en todos los sentidos”, añadió Chilz, ya que este es su primer single.

Ve el video musical para ‘Back To Love’ de Vadhir Derbez y Chilz:

Asimismo la colaboración surgió debido a que Chilz le envió un mensaje a Vadhir y acto seguido le mandó el track “Se trata de apoyarse entre mexicanos y lanzarlas al mundo, porque es una colaboración que tiene potencial internacional”. Por otro lado, el video, producido por The Broducers narra la historia de un robot que se enamora de su dueña, lo cual no suena para nada descabellado y mucho menos, alejado de la realidad, además revelaron que fue lo que más les gustó de trabajar del uno con el otro y por parte de Chilz, agregó que Vadhir fue un mentor increíble y le enseñó muchas cosas, además de la interpretación que aportó a la canción y la letra, la cual resultó mejor de lo que hubiese esperado. Por parte de Vadhir, comentó que Chilz está lleno de talento y todas las cosas las hace con pasión y calidad.

En el caso de la letra, agregaron que es algo con lo que todas las personas se pueden identificar, se trata de “sentirse seguro y feliz” además comentaron que se inspiran en sus vivencias y en algunos casos escuchan los tracks y de ahí surge la letra, además, Vadhir comentó que ya que el es actor, le gusta ponerse en los pies de otro y componer desde los ojos de alguien más.

Escucha ‘Back To Love’ de Vadhir Derbez y Chilz:

