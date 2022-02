Yordi Rosado se pone bótox en las axilas y desata críticas

Yordi Rosado decidió realizarse un procedimiento para mejorar un aspecto de su salud estética y fue tundido en las redes sociales. Esto, durante la transmisión de su programa ‘Miembros al aire’ el cual conduce junto a Jorge Van Rankin, Raúl Araiza Herrera y Paul Stanley.

Resulta que el periodista de espectáculos se ofreció para que Karen Carrillo, una especialista en retoques estéticos, que visitó el programa como invitada, para hablar de los distintos procedimientos que se pueden realizar en la actualidad; le colocara bótox en sus axilas.

Yordi Rosado

Raúl Araiza y Yordi Rosado se animaron a colocarse el producto

El primero que se animó a colocarse bótox en el rostro fue Raúl Araiza, mientras que la doctora iba contando que en las axilas también es usada la solución, para ayudar con los problemas de sudoración en exceso.

Rosado entonces se ofreció para que probaran en el el producto, asegurando que no era la primera vez que se lo colocaban en esa área, y así como en otras. Además, compartió que no es un dolor que no se pueda tolerar.

“Pésimo método de higiene”

El conductor prosiguió resaltando los beneficios de usar el bótox, a pesar de que la aplicación sea un tanto incómoda. A pesar de todas las explicaciones y que los conductores decidieron someterse al proceso solo para que la audiencia pudiera observar los pasos, esto no fue del agrado de la mayoria.

Pues en las redes sociales comenzaron a criticar que Yordi se haya sometido al tratamiento sin las precauciones de higiene requeridas: “Pésimo método de higiene. Que pena que se deje hacer eso”, escribió uno de los usuarios.

Asimismo, tacharon de “poco profesional” a la doctora por haber realizado la aplicación sin los cuidados necesarios. “Esa doctora me recuerda al doctor charlatán de los Simpson”, “Nada profesional, degrada a los médicos”, “¿Están seguros que es doctora?”, escribieron en las redes algunos usuarios.