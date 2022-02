Alejandro Fernández conmueve a sus seguidores con una tierna anécdota con su padre

El mundo del espectáculo aún sigue llorando la muerte de Vicente Fernández, en especial su esposa, sus hijos y sus nietos. Y es precisamente Alejandro Fernández una de las personas que más se han visto afectadas por la partida del cantante. Esto lo ha demostrado a través de sus redes sociales, compartiendo varias imágenes y anécdotas que vivió con su papá.

La mañana del 12 de diciembre se hace pública y de manera oficial que Vicente Fernández falleció a sus 81 años, luego de presentar un cuadro complicado desde hace varios meses. Si bien tuvo varias mejoras durante el lapso que estuvo internado, en sus últimos días presentó un cuadro preocupante del cual no pudo recuperarse.

La anécdota que compartió Alejandro Fernández sobre su papá

A través de una de las varias publicaciones dedicadas a la memoria del “Charro de Huentitán”, Alejandro Fernández compartió una tierna imagen en la que se podía apreciar una versión más joven del intérprete de “Canta Corazón” al lado de su padre, ambos luciendo muy sonrientes en la fotografía.

Pero lo que más conmovió a sus seguidores fue el tierno texto que puso en la descripción de la imagen, narrando una breve historia sobre cómo Vicente Fernández lo ayudó a terminar de arreglarse para la presentación de uno de sus discos, comentando que la intervención de su padre “era el único detalle que faltaba”.

“El día de esta primera foto, yo me dirigía a la presentación de un disco. Nunca he sido propenso a ponerme nervioso, pero ese día tenía algo que me inquietaba. Mis manos temblaban un poco y sentía el corazón salir de mi pecho”, relató el cantante.

“Minutos antes de salir al escenario, entró mi jefe al camerino. Me miró como si supiera lo que pasaba. Se acercó y me tomó de la corbata, pues era el único detalle que faltaba para estar listo”, continuó. “‘’Vente pa’ ca, mijo. Te voy a amarrar esa corbata como cuando eras un bebé'”.

“Sin duda alguna, era el único detalle que faltaba para estar listo”, concluyó Alejandro para posteriormente dedicarle un tierno mensaje a propósito de su cumpleaños, el 17 de febrero.

Los comentarios de sus seguidores

Luego de haber publicado la tierna foto y de haber compartido una de sus anécdotas con su padre con todos sus seguidores, la sección de comentarios del post se llenó de varios mensajes de apoyo al cantante, deseándole buenos deseos a la memoria de su padre, además de comentar lo tierna que fue la historia que contó.

“Ya está en el cielo, pero aquí en la tierra aún festejamos por todo lo que representó, fue y sigue siendo”, “No manches si hasta los ojos se me pusieron chiquitos con ese cuento. Muchas fuerzas Ale. Él te cuida desde arriba” y “Tremenda historia y la foto una verdadera joya” fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Alejandro se “reunió” con su padre

A pesar de su partida, Alejandro Fernández encontró la manera de conectar físicamente con Vicente Fernández. Y es que el mexicano encontró un nexo con una estatua ubicada en el rancho de su padre, la cual fue revelada por primera vez durante la misa celebrada en honor al cumpleaños del difunto.

Debido a compromisos musicales, Alejandro no pudo asistir a la ceremonia pero un par de días más tarde se “reunió” con su padre, llevando algunas flores y posando en una foto mientras admiraba la escultura.

“Nunca demasiado tarde para visitar a mi padre y ponerle unas flores por su cumpleaños !! Mejor tarde que nunca … dice un dicho ! Te amo jefe - quedó espectacular tu escultura ! Besos hasta donde estés!”, escribió el cantante en la publicación.

Te recomendamos en video: