Alicia Machado sorprendió con este atrevido escote

La actriz y exreina de belleza, Alicia Machado, comenzó 2022 con una agenda llena de proyectos, entre estos su obra teatral. Para promocionar su gira por Estados Unidos posó con un sexy atuendo con el que dejó poco a la imaginación y presumió su nueva figura.

“Divina!!! Listísima para tus nuevos proyectos… todo lo mejor para tí”, “Esta foto está muy top, que tengass una super semana bebé”, y “Qué bellaaaa nuestra Miss Universo 1996 de Venezuela famosa actriz, animadora etc te extrañamos Alicia que tengas muchos más éxitos que tu eres única inolvidable reina de reinas”, se leyó entre los mensajes.

La venezolana sorprendió a todos con su transformación física tras perder más de 12 kilos, en los tres meses que participó en el reality show de Telemundo, La casa de los famosos. La actriz aseguró que su plan de alimentación y los ejercicios formaron parte de su secreto para lograr una de sus principales metas al aceptar estar en el programa.

“Cuando acepté la invitación al programa... esos 12 kilos los venía arrastrando desde 2017 que fue la última vez que me operaron, de repente bajaba 2 ó 3 kilos y volvía a aumentar, ya luego pisé los 40 y ahí pensé que no podría perder más peso. Cuando acepté esta invitación fue también para sanarme, si me atrevía a entrar a algo así me dije era para cambiar y darle un vuelco a mi vida al 100 %”, expresó en el programa “Hoy Día”.

La exreina de belleza, quien se ha caracterizado por una personalidad polémica, destacó en el reality show donde además estuvieron Gaby Spanic, la exshore Manelyk González, Pablo Montero, Jorge Aravena y el actor Roberto Romano. Con este entabló una relación que finalizó apenas semanas después tras algunos conflictos que le causó con su hija Dinorah.

Rompe el silencio

Alicia Machado precisamente habló de su primogénita y de cómo le afectaron las acusaciones contra madre, quien según el libro Emma y las otras mujeres de los narcos tuvo una relación con e narcotraficante José Gerardo Álvarez-Vázquez, mejor conocido como “El Indio”. La exreina de belleza rompió en llanto ante las cámaras y aseguró que el escándalo le ha causado depresión a la adolescente, fruto de este supuesto romance.

“Para que lo sepan, y lo escuche el papá de mi hija... ella estuvo estas dos semanas deprimida a causa de un libro que cuenta una cantidad de difamaciones de todo el mundo, ella ha estado un poco triste pero con una madurez y la fortaleza de decirme ´amo a mi papá por sobre todas las cosas del mundo... para mí no ha sido fácil protegerla... he tenido que protegerla como una leona y lo voy a seguir haciendo”, expresó en el programa Despierta América.