El cantante, showman y músico, Jorge Muñiz, está de manteles largos y es porque presenta su más reciente álbum titulado ‘Azulejos 3′, con el cual le muestra al público una serie de boleros clásicos, que sin duda los amantes de este género amaran, además, el disco cuenta con canciones con las cuales, personas de todas las edades, corearán sin parar “El productor fue Jorge Avendaño, y se refleja en un disco que tiene una selección de canciones realmente buenas, grabamos covers y espero que al público le gusta este trabajo”, agregó ‘Coque’ Muñiz.

Jorge Muñiz. Jorge Muñiz estrena su nuevo álbum titulado ‘Azulejos 3′ el cual es una serie de boleros clásicos. / Foto: Cortesía

Ya que este disco de boleros, son covers de canciones que han marcado varias generaciones, es inevitable escuchar comparaciones “Siempre estás en esa línea tan delgada, pero lo que nosotros queremos es conservar una idea durante todo el álbum donde sea un ambiente similar entre las canciones, en pocas palabras es un pequeño concierto con canciones muy populares”.

Agregó que hay cosas maravillosas que descubres al cantar boleros porque tienen un nivel de historia y hay compositores que se quedaron para siempre, tal y como un libro “Hay canciones que son tan buenas y que tienen tanta calidad, hay boleros que se quedan en la cabeza de todos por lo bien hechos que están y cuentan una historia y por eso, el bolero nos sorprende con canciones tan hermosas con las que todas las personas se pueden conectar”.

Jorge Muñiz. Jorge Muñiz estrena su nuevo álbum titulado ‘Azulejos 3′ el cual es una serie de boleros clásicos. / Foto: Cortesía

Por otro lado, Jorge Muñiz, recientemente se presentó en el Lunario del Auditorio Nacional y el próximo 25 de marzo se presentará nuevamente ahí, asimismo a su show asisten personas de todas las edades que disfrutan de estos magníficos boleros que han marcado a varias generaciones “Lo que más me gusta de presentarme en un escenario es eso, ver a hombres y mujeres de todas las edades, me gusta que con las canciones, las personas brotan sus sentimientos”.

‘Coque’ Muñiz reveló que su canción favorita de ‘Azulejos 3′ es Mi Árbol Y Yo porque toca el tema de salir de casa o abandonar el hogar y dejar a los padres y el árbol que alguna vez plantaron ya es más grande “Es hablar simbólicamente de la familia, porque te tienes que ir, la vida es así, es una canción muy bella porque tiene que ver con la nostalgia de haber dejado mi casa desde muy joven, he sido un hombre muy afortunado y le doy gracias a Dios, porque puedo ofrecer algo, hay esa ilusión, me da mucha ilusión saber que mi disco se posiciona al lado de otros artistas internacionales, se trata de compartir no de competir”, agregó el intérprete.