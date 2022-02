Luciano Pereyra presenta “Quédate”, una canción que tiene un poderoso mensaje

Cuando de trata de romanticismo, el cantante y compositor de origen argentino, Luciano Pereyra es un experto para plasmarlo en sus canciones. “Quédate” es el nombre de su último sencillo, en el cual colaboró Alejandro Fernández. En entrevista con Publimetro, Pereyra compartió de su “Quédate” lo siguiente: “Es un sueño hecho realidad de tener la oportunidad de compartir una canción con nada más y nada menos que con Alejandro Fernández, un artista que quiero, que respeto y que admiro”.

En la mismo sentido, el cantante dijo: “Como músico folclórico de Argentina siempre he querido fusionar mi música con otros géneros y Alejandro Fernández es un referente de esto”. El cantante comentó que co-escribió esta romántica canción junto con Aureo Manuel Baqueiro, quien también produjo el sencillo. Acerca del proceso para componer “Quédate”, Luciano confesó que: “Siempre los viajes son los encargados de sacar y de relucir los sentimientos”. Asimismo, Pereyra dijo: “El principio de la canción dice: Hoy me encuentro en el camino, me despierta un nuevo sol, la distancia es quien me acerca al recuerdo de los dos”. De este verso inicial, el cantante explicó que esto habla de cómo los sentimientos crecen cuando uno se distancia de la persona amada.

Los viajes y las experiencias son los mejores aliados para escribir música

“Decirle quédate ya sea a una pareja o que alguna pareja alguna vez te haya dicho quédate o decirle así a los familiares, amigos, mascotas y sobre todo después de vivir esta pandemia entonces por eso esta palabra tiene un sentido mucho más importante en mi vida”, relató el cantante. Luciano Pereyra dijo que “vivir” muchas experiencias es lo mejor que una persona puede hacer al momento de escribir canciones. A lo cual añadió: “Vivir y las experiencias de vida siempre puede terminar en una canción”.

Asimismo, Pereyra contó un poco más acerca de cómo se dio la colaboración con Alejandro Fernández y dijo: “Esto se dio de una manera armoniosamente impensada, obviamente siempre había querido hacer una colaboración con Alejandro pero digo que los tiempos de dios son perfectos”. De esto, el músico comentó que todo fue muy orgánico y que Fernández a oír la canción de inmediato dijo que sí quería colaborar. De ello, Luciano platicó: “A mí me dio el honor Alejandro de poder trabajar con él y yo creo que la música se encarga de unir a las personas”.

Finalmente, Luciano Pereyra reveló que aunque todavía no tiene un nombre para su nuevo disco, la fecha de lanzamiento será a principios de agosto de este año. Actualmente, el cantante se encuentra en medio de su gira musical llamada: “De Hoy en Adelante” por la cual el 16 de julio se estará presentando en el Lunario del Auditorio Nacional. “Con esta gira vamos a volver a la presencialidad que tanto extrañamos”, concluyó el cantante.