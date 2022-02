“Rebelde”: Así fue la participación de Carmen Muñoz en la icónica telenovela juvenil

Aunque ya se cumplieron 18 años desde el estreno de “Rebelde”, tanto sus fanáticos como parte del elenco aún recuerdan con nostalgia el especial proyecto producido por Pedro Damián. Uno de ellos es Carmen Muñoz, quien a pesar de haber aparecido por tan solo segundos, recordó el momento a través de su cuenta oficial de Instagram.

A pesar que Carmen se ha enfocado en desarrollarse como conductora desde sus inicios en la pantalla chica, su pequeña aparición en la telenovela juvenil no pasó desapercibida sobre todo por la carga emocional del personaje.

La nueva presentadora de Televisa le dio vida a “Marina Cáceres”, la mamá de “Mia Colucci”, papel interpretado por Anahí.

En la nostálgica escena que compartió la ex conductora de “Enamorándonos” a través de sus redes sociales, se puede ver a Mia recibir una fotografía de su mamá que la hace llorar por nunca haber tenido la dicha de conocerla.

“#TBT Recordando cuando fui mamá de Mía Colucci @anahi en #Rebelde”, escribió Carmen Muñoz.

El detalle que reveló la conductora generó revuelo por ser algo totalmente desconocido por muchos. Por esa razón los internautas no tardaron en comentar la publicación.

“No sabía eso!!! Jaja wow amiga!”, “No me di cuenta!!!!! Jajajajajajajajaja”, “De eso no me acordaba!!!!!! Y eso que la he visto 3 veces”, “Carmencita, esa no me la sabía. Felicitaciones”. Por otro lado hay quienes manifestaron lo parecidas que son: “Están idénticas !!!!!!!!!!!!!!!!!!”, “Hicieron un buen cast, se parecen bastante”.

La historia de la mamá de Mia Colucci fue realmente compleja, sobre todo porque al inicio su padre le dijo que ella había fallecido en un accidente, pero tiempo después la joven se enteró que su mamá estaba viva y que “Franco” lo mantuvo oculto por protegerla.

Aunque eso le causó mucha inestabilidad emocional a la Mia, después entendió que su madre abandonó a su padre por tener problemas con las adicciones. Sin embargo, posteriormente aparece y en medio del proceso de conocerse se dan cuenta que tienen en común el amor por la música.

Fue Nailea Norvind la actriz que posteriormente interpretó el papel de la mamá de Mia, pero muchos coincidieron que Carmen Muñoz era mucho más parecida a la protagonista de la telenovela juvenil.

“Idénticas, le hubieras echo de su madre cuando la encontró”, “Se hubieran quedado contigo!! Y no con la otra actriz que tuvieron que ponerle lentes de contacto”, “Te parece mucho más a Anahi que Nailea”, expresaron varios fanáticos en la publicación de Carmen.

