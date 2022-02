Reese Witherspoon: la razón por la que no quiso volver a actuar en “Friends”

“¿Es aquí donde dices la línea que tanto amas?, preguntó Jennifer Aniston al reencontrarse cara a cara con Reese Witherspoon en el recordado sillón de Central Perk. Ambas famosas recordaron así el momento en el que compartieron créditos como las hermanas “Green” en la popular serie de los noventa, Friends.

Witherspoon, sin embargo, no guarda un recuerdo agradable de su paso por el programa donde interpretó a “Jill Green”, la hermana engreída y caprichosa de “Rachel Green”. Incluso la rubia recordó su participación como “algo terrorífico” y lo argumentó de esta manera.

“¿Sabías que me preguntaron para volver y les dije que no podía hacerlo?”, le confesó a su coestrella Aniston quien sorprendida le afirmó: “¿Cómo dices eso? ¿Te asustaste? Qué verguenza” Reese terminó admitiendo los nervios que le causó la idea de volver a set de grabación. “Si, les dije que estaba demasiado nerviosa”, dijeron en entrevista a AP Entertaiment.

Precisamente para celebrar los 53 años de su colega y amiga, Reese compartió en las redes sociales uno de los momentos en la serie. La escena mostró a “Jill” quien apareció en la sexta temporada como la hermana de “Rachel” llegando a Central Perk con falda ajustada, chamarra de cuero y un top muy corto. “En honor al cumpleaños de Jennifer Aniston: las hermanas Green”.

Reese Witherspoon y Jennifer Aniston mantienen una gran amistad ante y detrás de cámaras. Actualmente comparten créditos de la serie para Apple TV, The Morning Show, donde interpretan a dos presentadoras de un programa matutino. Jay Carson es el creador de este proyecto que mezcla drama con mucha comedia.

El programa mereció tres nominaciones a los SAG Awards 2020 Jennifer Aniston, Steve Carell and Billy Crudup. Aniston resultó ganadora en la categoría Actriz de drama, mientras que los actores fueron superados ese año por el ganador, Peter Dinklage de Game of Thrones. Jennifer y Crudup fuero nominados al año siguiente.

La tercera sesión de The Morning Show se espera en Apple TV para finales de 2022, con algunos cambios incluso un nuevo integrante. “Si #MeToo fue el centro de la temporada 1 y la siguiente tiene tantos problemas pero realmente aborda la pandemia inminente, me encantaría ver cómo el mundo se realínea después de la cuarentena”, expresó Witherspoon a The Hollywood Reporter.