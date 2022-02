Ángela Aguilar lanza un importante mensaje a la juventud: “que las niñas que me ven sepan que hay distintos tipos de belleza”

A pesar de que tiene tan solo 18 años, Ángela Aguilar ha demostrado tener no solo talento, sino también mucha madurez. Y así lo dejó saber en una reciente entrevista con el diario El Universal, México,

La cantante no tiene temor autodescribirse como “una belleza rara, de nariz y boca muy grandes, ojos ovalados y piel morena”, y asegura que eso no le molesta o le causa inseguridad, por el contrario, se siente orgullosa de ello.

Ángela Aguilar recibe el Premio Lo Nuestro a la artista revelación femenino el jueves 24 de febrero de 2022 en la FTX Arena en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell)

“Las mujeres mexicanas representamos distintos tipos de belleza”

“Las mujeres mexicanas representamos distintos tipos de belleza y nos sentimos orgullosas, yo siendo mexicana y americana (estadounidense), con doble nacionalidad, soy parte esos dos mundos; cuando yo crecí nunca vi una Barbie que luciera como yo; soy una belleza extraña, diferente a la que vemos pero, al ser así y tener esta visibilidad que me da lo que hago, me ayuda a que las niñas que me ven sepan que hay distintos tipos de belleza”, dijo a El Universal.

Asimismo, recordó a su famosa abuela, Flor Silvestre, quien triunfó con un género que hoy en día no es popular en chicas de su edad: “Es un género dominado por hombres y es importante tener representación en todos los lugares, siempre debería de haber igualdad. Hay menos mujeres jóvenes en el regional mexicano y eso hace que haya más nominaciones hacia hombres; si algo he aprendido y me he puesto como tarea es invitar a más jóvenes mujeres a cantar este género, a que se animen”, dijo.

“Hoy un artista no se puede dar el lujo de sólo cantar”

Y agregó que un artista deber ser integral, por esto ella no solo canta, sino que también compone, diseña, es influencer, pues tiene casi 8 millones de seguidores en Instagram, además que está tomando clases de actuación, para seguir los pasos de su abuela Flor.

Ángela tiene una gran aceptación, y así se demuestra con la muñeca que se lanzó al mercado de ella, la cual se puede adquirir en su tienda online: “Hoy un artista no se puede dar el lujo de sólo cantar, un artista ya no es como el de antes y tienes que ser más completo, tienes que cantar, pero también escribir, pero también estar presente en redes sociales, incluso ser emprendedor”.