Danna Paola pertenece al mundo artístico desde niña, cuando debutó en la televisión actuando en series y telenovelas, demostrando rápidamente todo el talento que tenía para este arte. Pero también desde muy pequeña, ha tenido que lidiar con el escarnio público y las críticas.

Todavía hoy, a sus 26 años, tiene que lidiar y defenderse de las críticas que siempre buscan señalar algo de su apariencia o de su cuerpo. Y hace poco reaccionó a la manera en la que una revista se refirió a su figura.

Danna Paola critica que siempre le pregunten por su físico

“Encontré la portada de People en Español en el aeropuerto y la compré para ver el resultado final y toda la entrevista, súper lindo todo pero...”, comenzó su mensaje la actriz de Élite.

“Siempre que hago entrevistas hablo de mis proyectos, mi estado actual, motivaciones, salud mental, etc, pero siempre se me pregunta sobre mi físico, siempre es un punto de opinión y tengo años luchando con esas preguntas y dándoles la vuelta a algo positivo”, agregó la exitosa artista.

Criticó que hicieran demasiado énfasis en su apariencia, mientras que ella siempre ha tratado más bien de fomentar una imagen positiva de todos los cuerpos: “Y esta vez durante la entrevista hicieron demasiado énfasis en cómo me veo ahora, específicamente con mi cuerpo y honestamente evité esas preguntas y me enfoqué en mi salud mental ya que eso me ha ayudado mucho a cuidarme por fuera también”, enfatizó.

