“Kidz Bop” lanza un nuevo disco para poner a todos a bailar

El disco “Kidz Bop Ultimate Playlist” ya está disponible en todas las plataformas digitales desde el 21 de enero de este año. Para saber más acerca del fenómeno que es “Kidz Bop”, Publimetro habló con Camila, una integrante de este grupo dedicado para cantar música para niños. “Acabamos de sacar nuestro último álbum y está cheverísmo me encanta porque tiene canciones en inglés y en español y las canciones en español están buenísimas como Kesi, Vivir Mi Vida y también canciones en inglés que son los mejores éxitos que hay hoy en día”, dijo la joven Camila de 13 años.

Este nuevo álbum se compone de 17 canciones que son covers de los éxitos del momento y de tiempo atrás, pues canciones como: “Stay”, “Ritmo”, “Bad Habits”, “Kesi”, “Love Again”, “Mi Gente”, “Beggin’” y “Vivir Mi Vida” componen el disco. Así como: “Dance Monkey”, “Mamacita”, “Shivers”, “Favorito”, “Blinding Lights”, “Leave Before You Love Me”, “Con Calma”, “La Canción” y “Kidz Bop Shuffle” complementan este movido álbum. Acerca de esto, la joven de 13 años contó que una de sus canciones favoritas es “Kesi” debido a que ella considera que la canción es muy alegre porque tiene muchos colores. De lo cual la cantante y bailarina compartió: “Nos divertimos mucho grabando el video, todas las coreografías y en realidad todas las canciones del álbum me encantan”.

El talento y la pasión son elementos que caracterizan a los integrantes de este grupo

Asimismo, Camila platicó: “Este es mi primer álbum como Kidz Bop kid y es mi primer año y en cuanto a los videos que pude grabar anteriormente fue una experiencia increíble, ver todas las cámaras, las luces y todo el mundo es súper amigable”. De su experiencia como una integrante de “Kidz Bop”, la joven compartió que cada que sabe que ella y sus compañeros van a cantar una nueva canción eso le causa mucha emoción y más porque la música que cantan son éxitos que por lo regular le gustan a ella.

Finalmente, de la dinámica para grabar las canciones y los videos musicales, Camila platicó que por la pandemia de Covid-19 cada niño graba la voz desde su casa con el material que el equipo de “Kidz Bop” les proporciona. “Cuando terminamos de grabar las canciones viajamos para poder filmar el video y el baile, nos aprendemos las coreografías y juntos ensayamos los pasos de baile”, dijo Camila. De la misma manera, la bailarina mencionó: “Lo que más disfruto poder estar con mis compañeros y compartir con la gente con quien más disfruto bailar y cantar y saber que otros niños disfrutan verme cantar es increíble”.