Mauricio Ochmann confesó que mujer ha sido una maestra en su vida

Mauricio Ochmann estuvo conversando acerca un aspecto muy importante de su vida personal, específicamente sobre su etapa de padre. El actor recordó cómo fue ser padre por primera vez, a sus 27 años.

Ochmann habló sobre Lorenza, su primera hija, y también de la más pequeña Kailani, que tuvo con la actriz Aislinn Derbez. Asegurando que ser padre cambió su vida por completo, así lo dijo durante el programa matutino Hoy.

Mauricio Ochmann

“Quiero ser un papá presente”

“Cuando fui papá a mí sí me revolucionó, o sea, yo sí, yo dije: ‘a ver espera, yo tengo que hacer ciertos cambios en mi ida, porque quiero ser un papá presente’”, contó el intérprete de 44 años, nacido en Washington D. C., Estados Unidos.

Agregando que su primera hija se convirtió en una maestra para él, pues gracias a ella aprendió y entendió muchas cosas de su pasado. Y es que hay que recordar que el actor confesó que estuvo inmerso en el mundo de la adicción debido a abusos escolares, procesos de adopción y al rechazo social que vivió desde su niñez. Y que no fue sino hasta casi sus 30 años que tuvo el valor de pedir ayuda para salir de su problema de alcoholismo.

Ochmann reveló que se refugió en la cerveza para disminuir el vacío que sentía por no haber conocido a sus padres biológicos. Las emotivas declaraciones del artista fueron durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

“Me interné a una clínica”

El exesposo de Derbez confesó que de no ser por sus seres queridos no habría decidido recluirse en una clínica de rehabilitación para superar su alcoholismo. “Tuve que levantar la mano y pedir ayuda, porque estaba ya en un camino de excesos y de una muerte lenta inconsciente«.

«Pero algo dentro me decía: ‘Este no eres tú, esto no es por aquí’, pero me duró hasta los 28 años. Una adolescencia tardía y a los 28 ahí fue cuando levanté la mano y pedía ayuda (…) Me fui y me interné a una clínica”, expresó el artista.