‘El Burro’ Van Rankin confesó que le daba vergüenza ser de una familia humilde

El burro Van Rankin ha consilidado su carrera profesional en Televisa, empresa en la que comenzó en la década de los 90 con programas como El calabozo, entre otros. Pero esa vida de fama no la tuvo desde siempre.

Así estuvo recordando recientemente, durante una entrevista en el programa Montse & Joe. El artista confesó que en su adolescencia se avergonzaba de su origen humilde, y más porque tenía muchos amigos con una buena posición económica privilegiada.

El Burro Van Rankin

“Me daba pena donde vivía”

Asimismo, contó que nunca tuvo una buena relación con su padre: n“Mi papá empezó a crecer, se conocieron y aquí se enamoraron, pero este señor tenía un cosa que... Ya lo perdoné en el aspecto de que nunca me dijo ‘te quiero’, yo no recuerdo que me diera un beso. En toda mi vida, solamente una vez me dio una patada y leve. Es lo único”, recordó.

Agregando que él era un “tipo muy acomplejado” y que trataba de esconderle a sus amigos que era de una familia humilde: “Me llevaban a mi casa y yo decía: ‘déjame aquí’ en la esquina porque me daba pena donde vivía, pendejamente”.

“Yo no tenía ni para suicidarme”

El exconductor del matutino Hoy ingresó al famoso club Britania, ubicado en la exclusiva zona del Pedregal, en la Ciudad de México y desde entonces comenzó a relacionarse con jóvenes de buena posición.

“Había puro güey acá bien sácale punta, ahí es donde empiezo a conocer mucha gente y yo no tenía ni para suicidarme. Yo era galán y sacaba a viejas guapas con Miguel Alemán y todos esos cabrones, pero no tenía ni para pagarles la cuenta de un cover, de un antro”, añadió.

Para finalizar, ‘El Burro’ relató que cuando su padre murió él no pudo despedirse pues cuando llegó al hospital ya era tarde: “Me metí, cerré la puerta y lo alcancé a ver con la sábana, la levanté y vi que se había ido con mucha paz. Le alcancé a dar un beso, pero demasiado tarde, ya no existes, es una carrocería (el cuerpo)”.