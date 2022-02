“La máster de las interesadas”, Niurka aconseja a Belinda no devolver el anillo de compromiso que le dio Christian Nodal

Niurka Marcos y Belinda. Niurka aconseja a Belinda no devolver el anillo que le dio Christian Nodal. / Foto: Getty Images

La ‘vedette’ Niurka Marcos, nuevamente se encuentra envuelta en el ojo del huracán y es por los mensajes que le envió a Belinda y Christian Nodal, entre los cuales, aconsejó a la intérprete de ‘Sapito’, no regresar el anillo de compromiso que le dio Nodal, el cual está valuado en aproximadamente 60 millones de pesos mexicanos. Niurka se encontraba en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando varios reporteros la abordaron y por su puesto, le pidieron su opinión acerca del rompimiento de Nodeli.

Niurka aconseja a Belinda no devolver el anillo que le dio Christian Nodal

El reportero que iba por parte de Ventaneando le preguntó qué era lo que Beli debería hacer con el anillo de compromiso a lo que Niurka respondió “Que no se lo devuelva, no le devuelvas nada, él no te puede devolver las gozadas, presumidas y manoseadas, que bueno que le regaló ese anillo de tres millones de dólares porque al rato se podrá comprar su casa”.

Belinda. Niurka aconseja a Belinda no devolver el anillo de compromiso que le dio Christian Nodal. / Foto: Instagram

Niurka opina de los tatuajes que Christian Nodal se realizó en honor a Belinda

Por su parte, dijo que Nodal era un pend*jo por tatuarse la cara “Qué creíste, que tatuándote la cara ella iba a sentir un compromiso tan grande, que nunca iba a poder dejarte, hay un dicho que dice ‘en la cara no’, tú eres una estrella, no te dibsite haber tatuado la cara”, agregó la ‘vedette’.

Christian Nodal. Niurka aconseja a Belinda no devolver el anillo de compromiso que le dio Christian Nodal. / Foto: Instagram (Foto: Instagram.)

“La máster de las interesadas”, Niurka le manda mensaje a Belinda

Por otro lado, le mandó un mensaje a Belinda, en el cual le recomendó no gastar su dinero en abogados para demandar a las personas que la están difamando, además reveló que no haga caso a las críticas en las cuales mencionan que Beli es una interesada y dijo lo siguiente: “Mamá Niurka es vulgar pero la máster de las vulgares, tú serás la máster de las interesadas”.