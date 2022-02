Premio Lo Nuestro 2022: los momentos más emotivos de la ceremonia

Música, baile y también muchas lágrimas. La entrega de los Premios Lo Nuestro celebrada en el FTX Arena de Miami, incluyó varios momentos que emocionaron a la audiencia que acompañó a los artistas galardonados por su trayectoria y sus éxitos musicales.

Uno de los protagonistas de la gala fue el puertorriqueño Farruko, quien sorprendió a su público al anunciar su renacer religioso tras adoptar la religión cristiana. El intérprete de música urbana subió al escenario para recibir un galardón como Mejor canción pop urbano dance, “Pepas”, pero también en la categoría “Excelencia urbana”.

“Se siente grandioso, glorioso, no he agarrado el premio porque el premio fue los que me lo dieron”, dijo en alusió a sus hijos quienes se encargaron de entregarle el galardón. Entre lágrimas, el puertorriqueño continuó: “Les agradezco el reconocimiento, el cariño por todos estos años, por darle de comer a mi familia, gracias por tantos momentos lindos. No me estoy despidiendo, solo estoy haciendo una transición en mi vida y van a conocer al mejor Farruko que hayan visto”.

Sobre el escenario, el reguetonero también habló del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y expresó una oración. Este momento es la excusa perfecta que voy a utilizar para no hablarle de religión, si no hablarle de una realidad. Este mundo cada día se enfría más, no lo digo yo, lo dicen las noticias y la guerra que estamos viviendo en Rusia y Ucrania, muchos inocentes muriendo. Quizás aquí estamos celebrando mi carrera pero allá afuera hay mucha gente sufriendo con una necesidad increíble”.

Otro de los momentos nostálgicos fue el homenaje que recibió Vicente Fernández. Angela Aguilar, David Bisbal, Camilo, el grupo Firme y Christian Nodal formaron parte del tributo presentado por el reguetonero Maluma. “Vicente Fernández sigue siendo símbolo de lo mejor de ese género musical y de un país entero. Qué mejor manera de empezar la noche que mostrar el amor y la admiración que las nuevas generaciones le tenemos a esta leyenda de voz eterna y de canciones que vivirán por siempre”.

La primera en salir a escenario fue Ángela Aguilar, galardonada de la noche, quien se juntó con otros famosos para interpretar temas como “El Rey”, “Por tu maldito amor”, “Mujeres divinas”, “La ley del monte” y el clásico “Volver, Volver”. Pepe Aguilar fue el encargado de este homenaje que causó emoción y muchos aplausos en el público.

Sting fue el invitado sorpresa de la noche. El cantante británico puso la nota romántica con el estreno de la canción “Por tu amor”, la versión en español de su tema “For Her Love”. En una entrevista reciente citada por EFE, el cantante y ganador de 17 premios Grammy habló de la influencia de la música en español. “Es maravillos que ahora la música latina tenga una audiencia mundial”.