Alicia Machado mostró su nuevo retoque estético

Miss Universo 1996, Alicia Machado, luce cada día más radiante a sus 45 años. Aunque logró su peso ideal y dice sentirse fantástica con su físico, la exreina de belleza quiso recurrir al cirujano para arreglar algunos detalles que le causan preocupación luego de su drástica pérdida de peso, en total cerca de 12 kilos.

“Aquí estamos en Guadalajara”, dijo la actriz venezolana Alicia Machado, en una reciente visita al cirujano plástico. La famosa apareció mucho más delgada y con un vestido ajustado que dejó ver la escultural figura que logró con una disciplinada dieta y rutina de ejercicios.

“Estoy muy feliz porque la vida me está tratando muy bien en el trabajo pero también estoy preocupada porque perdí casi 12 kilos... me gustaría hacerme algo acá en mi cuello, siento que la cara me bajó mucho y de repente siento un tantito de papada. En el cuerpo estoy bastante bien porque hago ejercicios pero a lo mejor me gustaría marca más mi cintura”, expresó.

El cirujano con el que trata la exreina de belleza es el venezolano Luis Gil, el mismo que meses atrás operó a su archienemiga Gaby Spanic. El experto le explicó que su problema de flacidez en el rostro podría tratarse con enzimas, tecnología externa que puede mejorar la pérdida de firmeza en el cuello. “Con el cuerpo veremos qué podemos hacer, problemente sea en quirófano y no consultorio, si es liposucción solamente o hay que hacer marcaje abdominal”.

Alicia aprovechó el momento para resolver las dudas sobre este último procedimiento estético que cada día está más en tendencia entre las famosas. “Es solamente cirugía, y con la cánula puedo trazar una línea y simular tus líneas naturales musculares de tu cuerpo, que se vea como atlético”, aclaró el médico certificado.

En pleno consultorio, la exreina de belleza tranmitió en vivo el momento en el que aplicó el botox. “No se asusten, no se preocupen, no vamos a hacer ninguna cirugía. solo vamos a colocar un poco de toxina botulínica en la zona frontal para mejorar el entrecejo”, dijo el médico quien inmediatamente marcó la frente de Alicia quien se quejó ante los pequeños pinchazos de la aguja.

Machado sorprendió al público con su transformación física durante el reality show La casa de los famosos. Durante tres meses convivió con varias celebridades entre estas Pablo Montero, Jorge Aravena, Celia Lora, Manelyk González y Gaby Spanic, con quien protagonizó varios altercados que finalmente quebraron la amistad.

“Cuando acepté la invitación al programa... esos 12 kilos los venía arrastrando desde 2017 que fue la última vez que me operaron, de repente bajaba 2 ó 3 kilos y volvía a aumentar, ya luego pisé los 40 y ahí pensé que no podría perder más peso. Cuando acepté esta invitación fue también para sanarme, si me atrevía a entrar a algo así me dije era para cambiar y darle un vuelco a mi vida al 100 %”, expresó en el programa “Hoy Día”.