El pasado domingo 27 de febrero, el actor de telenovela, Mauricio Ochmann de 44 años de edad, realizó una entrevista para el programa La entrevista con Yordi Rosado con Yordi Rosado, en la cual reveló que en una ocasión fue interceptado por varias camionetas debido a que un narco, para el cual no reveló el nombre, lo quería conocer. Esto ya que el narcotraficante era fan de la serie ‘El Señor de los Cielos’ donde le dio vida al personaje de ‘El Chema’.

Mauricio Ochmann. “El patrón lo quiere conocer”, Mauricio Ochmann revela su experiencia al conocer a un narco. / Foto: Getty Images (Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

En la entrevista con Yordi Rosado, el actor reveló lo siguiente “Me interceptaron en una carretera, el que iba manejando sabía, me estaban llevando a un evento y paramos en la gasolinera, yo veo a un cuate que paró el cuello y tocaron la ventana y dijeron ‘El patrón lo quiere conocer’ en ese momento yo no dí más de 25 pasos y de repente 8 camionetas se bajan y el patrón dice ‘Chema perdón que te haya tenido que interceptar así pero sino no te podía conocer’”.

Te dejamos la entrevista completa:

Ochmann agregó que se portaron muy bien y que lo dejaron ir sin ningún problema y al poco tiempo se enteró que el “Patrón” había sido encontrado sin vida y sólo pudo pensar que hubiera pasado si en ese encuentro el hubiera estado en medio, lo más probables es que el también habría salido en las noticias “Imagínate que esa disputa hubiera sido en ese momento”, el actor finalizó la anécdota.