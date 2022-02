Justin Bieber estrenó canción con este actor de ‘Euphoria’

Con el último capítulo de la segunda temporada de la exitosa serie de HBO, Euphoria, varios internautas notaron lo bien que cantaba el actor Dominic Fike quien interpreta a Elliot y con eso, varias personas por medio de redes sociales elogiaron sus habilidades musicales y su melódica voz. Por lo tanto, nuevamente surgió la canción que realizó en conjunto con el cantante canadiense Justin Bieber para el álbum Justice.

Justin Bieber colaboró con este actor de ‘Euphoria’ para una canción

El tema para el que Dominic Fike tuvo un participación, lleva por nombre Die For You y fue estrenado el 19 de marzo de 2021 con el álbum Justice de Justin Bieber y con el cual, en estos momentos, el canadiense se encuentra en tour o gira mundial que culminará el 25 de marzo de 2023.

She’s a stranger to the night shift

The type of girl you only dream about

I was lost under the lights, yeah

An angel in the flames, she pulled me out

Dominic Fike. Justin Bieber colaboró con el actor Dominic Fike de ‘Euphoria’ para la canción ‘Die For You’. / Foto: Getty Images (Pascal Le Segretain/Getty Images For Kenzo)

Dominic Fike y Justin Bieber realizaron una colaboración con la canción ‘Die For You’

Por otro lado, Dominic Fike interpreta a Elliot en Euphoria, el cual pertence al triángulo amoroso entre Rue (Zendaya) y Jules (Hunter Schaffer) pero en la vida real, el cantante mantiene una relación con la modelo Hunter Schaffer. Añadiendo a lo anterior, Dominic lanzó su primer EP en 2018 el cual está titulado Don’t Forget About Me, Demos.

Dominic Fike interpreta a Elliot en 'Euphoria'. Justin Bieber colaboró con el actor Dominic Fike de ‘Euphoria’ para la canción ‘Die For You’. / Foto: HBO

Justin Bieber en México con ‘Justice World Tour’

Asimismo, hablando de la gira Justice World Tour, Justin Bieber visitará tierras mexicanas el próximo mes de mayo. el día 22 ofrecerá un concierto en Monterrey, el 23 de mayo uno más en Guadalajara y por útlimo el 25 y 26 en la Ciudad de México. Aunque aún se desconoce si esas fechas se mantendrán debido a que el cantante el pasado 20 de febrero dio positivo a Covid-19 tras haber ofrecido un sólo concierto de la gira antes mencionada y hasta este momento no se ha reanudado y tres fechas han sido pospuestas.