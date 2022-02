“La herencia”: esta actriz será la nueva villana

Este 28 de marzo se estrenará la telenovela “La herencia”, el nuevo proyecto de Juan Osorio. Los detalles de la producción se han revelado poco a poco, entre estos la actriz que intepretará de villana y que hará la vida imposible a los protagonistas Michelle Renaud y Matías Novoa.

“Ya hacía falta”. Así se expresó la actriz Elizabeth Álvarez al hablar de su nuevo reto profesional tras cinco años alejada de las telenovelas. Más adelante agregó: “El personaje que me proponen es el de villana, es un personaje muy bello en toda la extensión de la palabra, me estoy divirtiendo muchísimo, creo que era el momento adecuado, las cosas se dieron a favor para que yo estuviera aquí”.

Elizabeth se destacó en la telenovela “El vuelo de la Victoria”, donde interpretó a la malvada Magdalena Sánchez. Luego de esre proyecto decidió tomar un descanso para dedicarse a su vida familiar y a los hijos que procreó junto al también actor Jorge Salinas. También estuvo en La fea más bella, Corazón indomable y Amorcito corazón.

La famosa habló con evidente emoción sobre la telenovela donde además actuarán Eduardo Palomares, Daniel Elbittar, Julián Gil y Leonardo Daniel. Michelle Renaud dará vida a “Sara del Monte”, un personaje del cual adelantó algunas novedades.

“Por donde lo veas hay mucho talento, mucho galán, pero sobre todo tenemos una historia muy bonita, redonda, donde todo el tiempo están pasando cosas , tiene valores muy bonitos. Estamos tratando de que la gente entienda que la herencia más importante que puede dejar un ser humano es el amor que da, el cómo trata a las demás personas, es algo que se necesita porque escuchamos ´herencia´´ y pensamos en dinero , pero eso no importa, el dinero se acaba, importa el corazón, las memorias que dejamos en otras personas”.

El elenco de la telenovela se reunió para las fotos oficiales, una ocasión donde prometieron sorpresas. Renaud volvió a hablar de su personaje, el cual aseguró viene a enseñarle muchas cosas en el aspecto personal. Su galán en el melodrama, Matías Novoa también habló de su personaje.

“Me gusta contar estas historias.. me he sentido muy bien, tenemos a un gran equipo, son largas las horas de jornada también pero creo que vale la pena, se están viendo reflejado”. El actor chileno también salió al frente a los rumores de un noviazgo con su protagonista y adelantó que solo mantiene una amistad. “No, no, lo que pasa es que hicimos una película juntos y yo creo que la gente de ahí empezó a hablar cosas. Acabamos de terminar el rodaje y ya, pero no pasa nada”, expresó el actor al programa Hoy.

En el elenco está Leonardo Daniel, quien meses atrás vio muy afectada su salud tras contagiarse de covid.19. Hoy recuperado y con este nuevo reto actoral afirmó:”Doy gracias porque veo diferente la vida, cada día es un regalo más, me divierte mucho, ya no me preocupa por gusto, cada día es un evento, cada minuto, cada novela, cada capítulo, todo tienes que darte cuenta de que es un evento”, afirmó.